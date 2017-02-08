Чтобы не было стыдно за город

У властей дошли руки до привокзальной площади

Подойти вплотную к комплексному благоустройству привокзальной площади планирует администрация Тихвинского района уже в этом году. Об этом рассказали на прошедшем в минувший вторник совместном Дне депутата городского и районного советов депутатов.

Как пояснил председатель районного комитета ЖКХ Олег Каливецкий, ежегодно из регионального бюджета муниципальным образованиям выделяются средства на подготовку к празднованию Дня Ленинградской области, отмечаемому 1 августа. Эти средства являются для муниципалитетов хорошим подспорьем в решении текущих вопросов благоустройства.

В этом году Тихвинскому району будет выделено 10 млн рублей, и руководство муниципальной исполнительной власти считает правильным направить эти средства на ремонт дороги привокзальной площади, разворотного кольца автобусов, расположенного рядом и подъезда к железнодорожному и автобусному вокзалам. Ведь именно отсюда чаще всего начинается знакомство гостей с Тихвином, а привокзальная территория – своего рода визитная карточка города – давно находится в неудовлетворительном состоянии.

Есть планы и по благоустройству расположенного перед вокзалом пустыря: газонов, пешеходных дорожек. Глава администрации Тихвинского района Вера Пастухова отметила, что в настоящее время Группа компаний «ИСТ» разрабатывает проект благоустройства, предусматривающий восстановление газонов, обустройство дорожек, озеленение. «Это необходимо сделать еще и потому, что в прошлом году благодаря помощи мецената здесь появился памятник ленинградским детям, погибшим на станции Тихвин 14 октября 1941 года», – сказала Вера Васильевна и выразила признательность стратегическому партнеру города за активное участие в улучшении городской среды.

Теперь предложение районной администрации предстоит рассмотреть депутатскому корпусу на комиссиях по городскому хозяйству и бюджету. Заключение комиссий и станет основанием для принятия окончательного решения.