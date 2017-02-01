Работа над ошибками прошлого

На прошлой неделе состоялись XI Тихвинские образовательные Рождественские чтения на тему «1917–2017: уроки столетия».

Организаторами форума, который собрал во Дворце культуры представителей органов власти и духовенства, педагогов и работников культуры, выступили местная администрация, Тихвинская и Лодейнопольская епархия и Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей при поддержке областного правительства.

В пленарной части прозвучало несколько ярких докладов, препарирующих трагические для России страницы минувшего столетия. К примеру, профессор СПБГУ и Санкт-Петербургской духовной академии, доктор филологических наук Петр Бухаркин рассуждал о том, какой нравственный раскол произошел в русском обществе в результате Октябрьской революции 1917 года на примере произведений Михаила Булгакова и Исаака Бабеля.

А преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Евгений Горячев выступил с размышлениями о причинах, побудивших русский народ, многие столетия воспитывавшийся в православных традициях, отчаянно и жестоко низвергать вчерашние идеалы и веру под знаменами большевизма.

Во всех выступлениях сквозила мысль: только от нас зависит, повторятся ли в будущем ужасающие ошибки недавнего прошлого.

После пленарной части, закончившейся выступлением Праздничного архиерейского хора Тихвинской епархии и концертом творческих коллективов Тихвина, прошли тематические занятия. Каждый слушатель мог выбрать наиболее интересную для себя секцию: историческую, литературную, педагогическую, музейно-педагогическую, церковно-практическую. На занятиях в общей сложности прозвучало около 30 докладов, подготовленных ведущими специалистами крупнейших религиозных, культурных и образовательных центров Петербурга и Ленобласти.