Конец империи

Отец писателя Владимира Набокова не чужой для Тихвина

Близится крупная историческая дата – февраль 2017 года, столетие февральской революции в России. Это событие поистине мирового значения. Автор публикаций в нашей газете о 431-м Тихвинском пехотном полку – директор тихвинского музея Вера Бондарева – сегодня решила рассказать о двух днях из его истории – 2 и 3 марта, когда прервалось правление династии Романовых. Тем более что отречение самого последнего Романова и 431-й Тихвинский полк оказались связаны одним человеком.

В феврале 1917 года 431-й Тихвинский полк нес боевую службу на Дзике-Ланы. Это высокий крутой сильно укрепленный хребет в долине реки Гнилой Липы, в Галиции, провинции Австро-Венгрии (ныне – Западная Украина). В течение нескольких месяцев его штурмовали и удерживали обе стороны. О тяжелейших сражениях на Дзике-Ланы вспоминали многие отличившиеся военные, их рассказы можно почитать в интернете. Историк войны Керсновский в своем фундаментальном труде несколько раз упоминает битвы под «Диким Ланом». Почти полгода в обороне провел здесь и Тихвинский полк. В дни, когда закончилась история правления династии Романовых, тихвинцы сидели в окопах этой злополучной высоты, прозванной ими «Кровавая Гора».

2 марта

В ночь с 1 на 2 марта разведчики 2-й роты совершили удачную вылазку – были захвачены два турецких солдата. Пленные дали ценные сведения о положении своих частей, о численности рот и довольствии.

Утром 2 марта был сильный туман, который долгое время скрывал позиции. В это же время начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М.В. Алексеев разослал циркулярные телеграммы главнокомандующим фронтами – А.Е. Эверту, А.А. Брусилову и В.В. Сахарову, в которых просил их выразить свое отношение к возможному отречению Государя. Практически сразу же были получены ответы. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом, на котором сражался 431-йТихвинский полк, генерал Алексей Брусилов телеграфировал: «Колебаться нель­зя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен. Немедленно телеграфирую че­рез главкосева (главнокомандующий армиями Северного фронта – прим. ред.) всеподданнейшую просьбу Государю Императору. Совершенно разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может».

После полудня тихвинцы наблюдали, как вдали на своем склоне высоты противник ставил проволочные заграждения на четвертой линии окопов, подъезжали повозки с материалами. На опушке леса, который удерживал неприятель, выбрасывали землю – противник углублял свои окопы. Русская 1-я батарея навела орудия и в 14:35 открыла огонь, остановив проведение работ. В это же время – около трех часов дня 2 марта во Пскове император принял решение отречься от престола в пользу цесаревича при регентстве Великого князя Михаила Александровича.

В 19 часов со стороны неприятеля начался редкий ружейный огонь, метание ракет и мин по участку, занятому тихвинцами. В 20:10 противник выпустил несколько тяжелых снарядов по Дзике-Ланы и по деревне Рыбники, где стоял штаб Тихвинского полка. Можно сказать, что вечер оказался сравнительно спокойным – обычно противник с наступлением темноты начинал самые интенсивные бомбардировки наших позиций. Роты тихвинцев уже легли спать, когда Николай II заявил думскому деятелю В.В. Шульгину и члену Государственного совета А.И. Гучкову о решении отречения от престола за сына. В 23:40 Николай передал Гучкову Акт об отречении, где писал: «Заповедуем брату нашему править делами государства в полном и нерушимом единении с представителями народа».

3 марта

В ночь со 2 на 3 марта из Пскова в Ставку прибыла телеграмма с известием об отречении государя. Ставка проинформировала командующих фронтами, но позднее попросила не объявлять войскам сразу об этом событии.

В 8:10 из окопов противника тремя партиями прошли три неприятельских роты и около двух десятков нагруженных лошадей. Колонны были обстреляны нашей артиллерией. В 10:15 в тылу Тихвинского полка по дороге из д. Саранчуки в д. Котув проезжала одинокая повозка и проходило несколько человек, противник тут же обстрелял их шрапнелью.

В это же время – около 10 часов утра в Петербурге на квартире у князя Путятина (Миллионная, 12) собрались на совещание Великий князь Михаил Александрович и члены Временного Правительства. Последний Романов рассматривал вопрос приема верховной власти. В этом знаменательном событии вскоре примет участие Владимир Набоков – политический деятель, отец известного писателя и бывший адъютант 431-го Тихвинского полка.

Владимир Дмитриевич был первым полковым адъютантом, начиная с образования полка, с июня по сентябрь 1915 года. Его рукой написаны некоторые приказы по полку, различные акты, приговоры полкового суда. На службе в Тихвинском полку он проявил себя как исполнительный, добросовестный и аккуратный адъютант и в сентябре 1915 года перешел на повышение в одно из отделений Главного штаба.

В 11:40 на Дзике-Ланы вдоль окопов над головами тихвинцев пролетели два неприятельских аэроплана. Через час над дальним лесом поднялся вражеский наблюдательный аэростат. В это же время, когда Великий князь выслушал оба предложения – принять власть или отказаться от престола, он потребовал отдельного разговора с председателем Госдумы Родзянко и министром внутренних дел князем Львовым. После уединенной беседы Михаил Александрович согласился подписать акт непринятия престола до решения этого вопроса Учредительным собранием.

В третьем часу дня для правильного составления акта на Миллионную улицу был вызван делопроизводитель Главного штаба Владимир Набоков. В это же время его бывшие сослуживцы, сидя в окопах, слушали как неприятель в своем лесу рубил дрова. В 14:30 на опушку леса вышла рота солдат противника, но наша артиллерия тут же открыла по ним огонь, и враг разбежался. В ответ на это неприятель, заметив движение в наших окопах, обстрелял шрапнелью ход сообщения, связывавший Дзике-Ланы с деревней Рыбники.

В Петербурге Набоковым был вызван юрист – барон Б.Э. Нольде. В детской комнате дочери князя Путятина засели Нольде, Набоков, Шульгин и Михаил Александрович Романов, совместно составившие текст акта непринятия престола. Набоков, сидя за ученической партой, начисто переписал, как отмечалось в одном из воспоминаний очевидцев, «своим превосходным почерком» документ и вручил его секретарю Великого князя, после чего акт был подписан Михаилом Александровичем Романовым. Правление династии закончилось.

Для 431-го Тихвинского полка этот день закончился обстрелом тяжелой артиллерии: по укреплениям было выпущено около 100 снарядов. С наступлением темноты по позициям тихвинцев противник метал бомбы, обстреливал шрапнелью, вел огонь очередями из пулеметов.

Через несколько дней – 6 марта тихвинцам предстояло узнать о завершении самодержавия в России и затем принести присягу Временному правительству.