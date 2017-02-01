Дай дорогу пожарной технике!

Администрация Цвылевского сельского поселения по иску Тихвинского городского прокурора приведет в соответствие с правилами пожарной безопасности тупиковую улицу в деревне Липная Горка.

В Липной Горке есть улица Привольная, которая оканчивается тупиком, точнее земельным участком, находящимся в аренде у одного из дачников. Арендованный кусок земли мужик соединил со своим участком, где стоит дом, и поставил забор.

Проверка прокуратуры по обращениям местных жителей подтвердила, что улица до сих пор не оборудована разворотной площадкой.Ранее прокуратура обнаружила, что спорный земельный участок в аренду дачнику был передан с нарушением требований земельного законодательства и законодательства о противопожарной безопасности, по которому нужно былооборудовать разворотную площадку для проезда пожарной техники.

Еще в мае прошлого года в адрес главы администрации Цвылевского сельского поселения прокуратура внесла представление с требованием оборудовать разворотное кольцо в конце улицы Привольная. Но администрация доводы прокурора посчитала необоснованными: дескать, земельный участок, на котором должна была появиться та самая площадка, передан в аренду на законных основаниях.

Тогда городской прокурор обратился в суд с иском обязать цвылевских чиновников сделать площадку либо, если это невозможно, организовать сквозной проезд для пожарной техники, соединив две параллельные улицы Привольную и Ивановскую.

По результатам разбирательства суд поддержал требование прокуратуры. Ведь речь идет о пожарной безопасности сельчан. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.