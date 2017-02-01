Но трогать ее не моги

В Тихвине собаки покусали ребенка. Но в этом почему-то никто не виноват

Любой разговор о бездомных собаках вызывает скандал и жесткое противостояние тех, кто "за" и кто "против". Даже когда речь идет об агрессивных животных, которые нападают на людей. В Тихвине последний такой случай, кстати, произошел 19 января.

Жуткая встреча

Жертвой стал ребенок, который возвращался из школы и после встречи с четвероногими попал в больницу.

- Мальчишка с соседней улицы, он небольшой, ему лет 10 всего, - рассказала пенсионерка Нина Молчанова. - Вышел из автобуса, возвращался домой после уроков. Собаки на него напали, когда он свернул на улицу Тихую (район между улицами Советская и Ленинградская - прим. ред.). Улочки-то безлюдные, кто поможет? Хорошо, что сосед на машине в этот момент проезжал. Спас пацана. Его ведь серьезно покусали, 17 ран зашивали. Отогнал от ребенка двух здоровых собак, которые до кости ему ногу повредили.

В полиции подтвердили, что неделю назад, получив сообщение о покусанном мальчике, на место выезжали сотрудники ОМВД... Но что толку?

- В старом городе почти у всех есть свои собаки, сидят на привязи. Но иногда, бывает, по улицам бегают своры бродячих. Страшновато, конечно, - говорит Любовь А., которая живет недалеко от места происшествия, в Пролетарском переулке.

- В прошлом году была масса жалоб от жителей старого города по поводу безнадзорных собак. На каждой конференции и сходе люди озвучивали эту проблему. Но каждый раз местные чиновники им отвечали: "Это не наши полномочия", - рассказывает городской депутат Ольга Севостьянова. - Единственное, что местные власти могли делать: отлавливать безнадзорных животных и кастрировать, но после этого специалисты должны были возвращать собак на место. Таков закон. В последнее время жалоб нет. То ли люди поняли, что бесполезно воздух сотрясать, то ли собаки беспокоить стали меньше.

Жалоб действительно стало меньше. Даже если судить по звонкам читателей "Тихвинской недели"... Хотя, как показывают наши опросы, мало кто верит, что кастрированные четвероногие перестают кусаться.

Хозяев не привлечь

- Мальчика покусали не бродячие собаки, - заявила Нина Молчанова, которая до прошлого года была старостой в той части города, где случилось ЧП. - Одна вообще была похожа на породистую. Видимо, кто-то ее выгнал из дома.

По словам Нины Григорьевны, таких собак подкармливают на соседней пилораме. "Раз кормят - значит и ответственность за них несут", - считает она.

Однако с животными, у которых есть хозяева, ситуация еще сложнее. "Ответственности за содержание животных в Ленинградской области не предусмотрено", - сообщили нам в районном отделе муниципального контроля.

В конце прошлого года наша газета, кстати, публиковала письмо жительницы Тихвина, которая возмущалась этой нелепости: соседский пес тогда загрыз ее маленького йоркширского терьера, но привлечь к ответственности хозяина агрессивной собаки было невозможно. Она, кстати, даже писала письмо председателю областного Законодательного собрания с просьбой принять закон, который заставил бы владельцев животных нести ответственность за питомцев. К областным депутатам в свое время обращалась и староста Нина Молчанова. Но просьбы электората законодателями Ленинградской области пока так и не были услышаны.

Страна в тупике

Логично, чтобы такой закон существовал на федеральном уровне и распространялся на территорию всей страны. Все было бы четко и понятно. Однако с принятием закона в Москве тоже заминка. В прошлом году в Госдуму обратились депутаты Амурской области, предложив свой вариант федерального закона об административной ответственности за создание угрозы жизни или здоровью людей при содержании собак.

Этот закон должен был рассмотреть комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Мы позвонили в Москву, чтобы узнать о судьбе этого документа.

- Да, закон до сих пор находится в разработке, - ответила нам специалист правового управления в Госдуме Татьяна Андреева и добавила: - Но скорее всего предложенный проект будет отклонен.

Причем за последние годы, оказывается, отклонялось уже несколько подобных проектов. По словам Татьяны Юрьевны, последний вариант идет в разрез с позицией Верховного Суда РФ. "Да, ситуация тупиковая, - грустно признала она. - Но пока нет федерального закона, можно ведь применять нормы, которые утверждены региональными парламентами". Только беда в том, что не во всех регионах эти нормы есть. В Ленобласти, например, нет.

...Какие собаки покусали тихвинского школьника, который лежит в больнице, - бродячие или те, у которых есть хозяин, - неизвестно. Да и не так важно. Потому что управы все равно нет ни на тех, ни на других...