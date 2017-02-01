В городе Сочи смешно было очень

Сборная инвалидов Ленинградской области «СВОИ из области» вернулась из Сочи с Международного фестиваля команд КВН «КиВиН 2017», на который приезжали больше 400 команд из 14 стран мира. И хотя «СВОИ» участвовали в нем уже трижды, в этот раз многое для них было в новинку.

Наши ребята долго готовились, ведь они хотели не просто показать, что инвалиды тоже могут играть в КВН, но прежде всего удивить зрителей качественными номерами и шутками. Не обошлось без творческих споров, ночных репетиций, отчаянья, когда хотелось все бросить… Но все же к третьему дню фестиваля, благодаря усилиям команды и мудрым советам редактора «СВОЕЙ лиги» Дарьи Чепасовой, выступление сложилось окончательно, и ребята смелее стали ждать своего 334-го номера – очереди выхода на сцену.

Уже в момент объявления в зале раздались аплодисменты – значит команду помнили и ждали. Выступление в Сочи – это своего рода итог: вот и «СВОИ из области» представили лучшие номера за 2016 год. Они предложили заменить пугающее слово «инвалиды» на более мягкое «необычненькие», и пофантазировали на тему, что было, если бы трасса Формула-1 проходила через криминальный район. Повеселил зрителей загадочный маньяк, который в белом фартуке с красными пятнами под устрашающую музыку периодически выходил на сцену, делясь своими умозаключениями. Кстати, этот образ прочно закрепился за тихвинцем – Леонидом Корнеевым.

А еще областные артисты впервые выступили вместе с довольно известными КВНщиками – командой высшей лиги «Урал», с которыми познакомились на фестивалях в Тюмени и Петербурге. И когда в Сочи нашим понадобилась помощь, уральцы не отказались. Во время выступления «СВОИ» объявили миниатюру из серии «А нам уже ничего терять», и тут на сцене вдруг появились уральцы: «Раз вам ничего терять – мы проверим материал» и вступили в веселую перепалку. Это было так неожиданно и смешно, что зал взорвался от хохота. Эта шутка вывела нашу команду в рейтинг самых смешных. И было видно, зрителей уже не смущает, что на сцене люди с инвалидностью, все просто радовались интересному выступлению.

Через несколько дней наши земляки узнали, что впервые они прошли во второй тур фестиваля. На подготовку – сутки. Некоторым участникам даже пришлось поменять авиабилеты – все ради выхода на сцену перед авторитетным жюри во главе с Александром Масляковым. Выступление ребят было достойным, но справедливости ради скажем, что реакция зала была менее бурной, так как исчез эффект неожиданности.

Ребята в тайне надеялись, что их возьмут в «галку» - телевизионный Гала-концерт, где они смогут показать, что КВН бывает разным. Но этого не случилось: в телеверсию прошло всего 29 команд, которые боролись за право быть в Высшей лиге КВН сезона 2017. «СВОИ» не расстроились, ведь войти в число участников второго тура (а ими стала всего 81 команда из 461 заявленных на фестивале) и выступать вместе с известными командами оказалось очень почетно, можно считать большим успехом, о котором до фестиваля никто даже и не мечтал. Гала-концерт наши КВНщики смотрели из зала и понимали, что есть стимул развиваться.

- Мне кажется, что команда «СВОИ из области» еще ищет себя, свой стиль. В КВН немаловажен фактор удивления. Ребята нас уже удивили на фестивалях в Казани и Сочи – и это прекрасно. Но хотелось, увидеть дальнейшее развитие. Ждем от них новых необычных ходов и решений. А вообще мы следим за деятельностью «СВОЕЙ лиги» и хотели бы поощрить команды, которые в ней играют, а потому присвоили ей новый статус. С 2017 года региональная «СВОЯ лига» - лига особого статуса, - отметил Александр Масляков-младший.

Получение особого статуса лиги позволит развивать инваКВН еще эффективнее. Ведь теперь возможно проводить игры под эгидой АМИК в различных регионах, вовлекать в игру все больше людей.

А еще немаловажно оказалось то, что «СВОЮ лигу» в Сочи впервые представляло сразу две команды. Помимо ребят из Ленобласти в фестивале участвовал чемпион лиги 2016 года команда «Тихий омут» (село Омутинское, Тюменская область), которая в этот раз получила повышенный рейтинг.