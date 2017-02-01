Лыжня не для слабых

Чем угощали в Тихвине марафонцев со всего северо-запада?

29 января на биатлонно-лыжном комплексе состоялся первый этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga loppet» «Тихвинский марафон». На королевскую дистанцию вышли больше 150 лыжников Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Мурманской, Псковской, Новгородской областей.

Марафонская трасса проходила по лыжедрому, дальше - по льду реки Тихвинки, по противоположному берегу на Фишовой Горе, затем вновь возвращалась через реку на биатлонно-лыжный комплекс. И так несколько кругов. Погода была мягкой: слава богу, дождя не было. Трасса - хорошая: за ее подготовку лыжники потом отдельно благодарили организаторов. Зрителей, правда, было немного. Им, кстати, раздавали специальные трещетки, чтоб они могли подбадривать мимо проносящихся спортсменов. Хотя иногда казалось, что лыжники не нуждаются в поддержке. Марафонцы - это ведь отдельная каста. Они самые сильные и выносливые: ну кто еще может за раз полсотни километров отмахать? И когда, преодолев уже километров 20, они все в том же темпе пролетали мимо болельщиков, будто только что стартовали, это вызывало искреннее восхищение.

Однако организаторы понимают, что даже таким сильным спортсменам нужно подкрепляться. Вдоль трассы было установлено два пункта питания. В начале марафонцам на ходу предлагали чай с лимоном. Не сбавляя скорости, лыжники брали пластиковые стаканчики, заливали в себя теплую жидкость и, швырнув стаканчик в сторону, неслись дальше. Во время преодоления второй половины дистанции волонтеры давали спортсменам "закусить": стол был заставлен тарелками с кусочками очищенных бананов, изюмом, курагой, разломанным шоколадом.

А спустя пару часов лыжники стали финишировать. Быстрее всех 50 км пробежали: Денис Родиков (Санкт-Петербург, 2 часа 21 минута), Владимир Овчинников (Сосновый Бор, 2 часа 23 минуты) и Денис Башмаков (Мурманская область, 2 часа 24 минуты). Наш Алексей Матреничев с результатом 2 часа 37 минут пришел к финишу восьмым. Среди женщин самыми быстрыми оказались Анастасия Шишкина (Кириши, 2 часа 47 минут) и Наталья Нарышкина (Тихвин, 3 часа 8 минут).

В группе ветеранов спорта на пьедестал почета поднялись: Александр Плотников (Санкт-Петербург), Алексей Сергеев (Псков) и Николай Савекин (Выборг). Среди юниоров: Дмитрий Папенко (одиннадцатиклассник из Тихвина), Антон Евдокимов (Тихвин) и Александр Сова (В.Новгород).

На дистанции 20 км самая быстрая - наша школьница Юлия Урбо (2002 г. р.)