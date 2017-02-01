Человек-театр в Тихвине

Необычный урок прошел в минувший четверг для первокурсников медколледжа. Рассказ о подвиге молодогвардейцев они услышали в форме моноспектакля.

Питерскому историку, журналисту Анатолий Низовцев 75 лет, в Тихвин на прошлой неделе он приезжал в третий раз. В его репертуаре есть программы посвященные Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину, Эдит Пиаф и Фредди Меркьюри. Он активно гастролирует по стране и восточной Европе со своими моноспектаклями. Но российским школьникам чаще всего рассказывает о молодогвардейцах: патриотическая тема наиболее востребована. Причем в основе его выступления - воспоминания очевидцев, фотографии, письма и архивные документы. С родственниками героев Анатолий Алексеевич общается до сих пор, часто бывает в самом Краснодоне, который теперь находится на территории Луганской республики. Интересно и эмоционально историк говорит о Викторе Третьякевиче, которого долгое время считали предателем.

Кстати, Анатолий Низовцев увлекся темой "Молодой гвардии" еще в школьные годы, когда его как отличника отправили в поездку в Краснодон. Позже он и историческое образование получил благодаря юным подпольщикам. Обо всем этом питерский гость рассказал тихвинским студентам.