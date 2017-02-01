Мальчишек рождается больше

По статистике средний возраст матери, которая рожает в Ленобласти, 29 лет. А среднестатистический малыш при рождении весит 3,37 кг и имеет рост 51,69 см.

В прошлом году в Ленинградской области родилось 13945 малышей. В 144 семьях родилось сразу по двое детей, а две семейные пары стали счастливыми родителями тройняшек. По-прежнему, представителей сильного пола рождается больше: на 7172 мальчика приходится 6773 девочки.

В программе родового сертификата в прошлом году участвовало 28 медицинских учреждений, которым было перечислено более 130 млн рублей. Кстати, по данным Ленинградского фонда соцстрахования, за медицинскими услугами, оказанными женщинам в период беременности, в учреждения региона стали обращаться чаще.