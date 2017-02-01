Непобежденные

27 января в нашем городе прошли мероприятия, посвященные 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Они начались с торжественно-траурного митинга, который состоялся на старом кладбище возле памятника ленинградцам, умершим от голода и болезней в нашем городе во время эвакуации в 1941-1943 годах. В митинге приняли участие руководители района, представители предприятий, учреждений и общественных организаций.

Жительница блокадного Ленинграда Валентина Конюхова по состоянию здоровья не смогла присутствовать на митинге. Поэтому к тихвинцам обратился супруг Валентины Николаевны – ветеран Вооруженных Сил Владимир Конюхов. «Так вышло, что моей жене удалось выехать из осажденного города только в 1943 году, – рассказал Владимир Кузьмич. – За время блокады от голода умерли трое ее младших братьев. Валентине было тогда 7 лет. Она вместе с 18-летними девушками тушила зажигательные бомбы на крышах городских домов и лично обезвредила 4 штуки, за что получила заслуженные похвалы от «боевых» подруг». Ветеран прочел трогательное стихотворение собственного сочинения, посвященное ленинградской блокаде.

Затем были возложены цветы к памятнику ленинградцам и к монументу, установленному на могиле ленинградских детей, погибших при бомбардировке станции Тихвин 14 октября 1941 года. Цветы легли и к новому памятнику на железнодорожном вокзале.

После блокадников пригласили в территориальный центр соцобслуживания населения, где состоялось традиционное чаепитие и концерт лучших солистов и коллективов районного Дома культуры.