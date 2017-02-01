Мельчить не надо!

Правительство Ленинградской области, региональное объединение профсоюзов и объединение работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" заключили соглашение, которое касается многих.

Стороны договорились установить в Ленобласти размер минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в сумме 10850 рублей. Профсоюзы будут добиваться, чтобы эта сумма была прописана в коллективных договорах на всех предприятиях Ленобласти. Поднять минимальные зарплаты рекомендовано и индивидуальным предпринимателям.

Между тем в организациях, которые финансируются из областной казны, минимальный уровень оплаты труда бюджетников увеличен уже с 1 января до 10850 рублей (с учетом всех выплат). Таким образом, показатель был проиндексирован на 6 %. До этого индексация размера минимальной зарплаты областных бюджетников проводилась 1 сентября 2016 года и была установлена тогда на уровне 10250 рублей.