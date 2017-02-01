Машина вверх дном

28 января около 4 часов вечера на 156 км автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь произошло ДТП, в котором пострадал грудничок.

Водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь от Березовика в сторону поселка Бор, похоже, неправильно выбрал скорость движения и не учел дорожные и погодные условия. В результате налетел на встречную машину ВАЗ-2115. После столкновения "пятнашка" перевернулась на крышу. В аварии небольшие травмы получила 4-месячная девочка, которую везли в "Ладе Приора". Обошлось без тяжелых последствий, потому что и водители, и пассажиры в обеих машинах были пристегнуты ремнями безопасности, ребенка перевозили в детском автокресле.

- Зимой во время оттепели сцепные качества колес с дорожным покрытием снижаются. В условиях снегопада, скользкой дороги нужно двигаться на меньшей скорости. Остановочный путь на такой трассе будет намного больше. Резкое торможение, резкие повороты руля зимой смертельно опасны, - напоминает инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Приближаясь к поворотам, заранее плавно снижайте скорость и не выезжайте на встречную полосу. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, даже на задних пассажирских сидениях, и требуйте этого от ваших пассажиров, перевозите детей только в детских удерживающих устройствах. Есть ДТП которых трудно избежать, но максимально снизить степень травм при этом возможно.