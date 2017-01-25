Я б в дружинники пошел

В прошлом году добровольную народную дружину больше 500 раз привлекали к обеспечению охраны общественного порядка.

Вместе с сотрудниками полиции дружинники работали во время проведения ярмарок, городских праздников, гуляний и торжественных митингов. 29 правонарушителей после таких рейдов были задержаны.

Сегодня в состав дружины входит 19 человек во главе с командиром – Олегом Козловым. Принимают туда на добровольной основе только граждан России, достигших 18 лет. Судимых просят не беспокоиться. Закрыт вход в дружину и для тех, кто страдает алкоголизмом, наркоманией или психически болен.

По вопросам вступления в народную дружину вы можете обращаться в районную администрацию по будням с 9 до 18 часов. Телефон для справок 71-611 (Минина Ирина Адамовна).