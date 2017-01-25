По кому тюрьма плачет

В полиции рассказали о резонансных преступлениях прошлого года, которые были раскрыты

В Тихвинском районе в минувшем году еще немного снизилось количество преступлений - на 10 %. Причем мы не уникальны, уменьшается число зарегистрированных преступлений как по Ленобласти, так и в целом России. Правда, и убийств, и грабежей, и краж, и продажи наркотиков по-прежнему довольно много. На прошлой неделе в тихвинском ОМВД рассказали о самых громких...

Хакеры в Тихвине

Необычное дело о краже денег с банковских счетов при помощи вирусных программ было раскрыто недавно именно тихвинскими полицейскими. Хотя жертвы преступников проживали в 15 регионах страны от Краснодарского края до Ханты-Мансийского округа. Сумма списанных чужих денег исчисляется десятками тысяч рублей.

К уголовной ответственности привлечено 7 членов организованной преступной группы. Главаря оперативники задержали в Челябинске и доставили в Тихвин. Еще двое родом из Вологды и Череповца. У них изъяли мобильники, банковские карты, изучили их переписку в социальных сетях, провели ряд компьютерных экспертиз. Выяснилось, что кибер-воры умудрялись красть деньги с чужих счетов благодаря услуге "Мобильный банк" и вирусным программам.

- Сложность расследования заключалась в отсутствии конкретных методик определения вирусного программного обеспечения. Кроме того, обвиняемые использовали средства и методы конспирации. Затрудняло работу и то, что их жертвы находились в разных регионах страны, - пояснил начальник тихвинского ОМВД Валерий Петривний.

По уголовным делам о хищении с банковских счетов в итоге было предъявлено обвинение по 27 эпизодам.

Не надо музыки!

В прошлом году следователи направили в суд 51 уголовное дело, связанное с незаконным сбытом наркотиков на территории Тихвинского района, к уголовной ответственности привлечено 53 человека, им предъявлены обвинения более чем по 80 эпизодам.

Но самым громким обещает быть уголовное дело о серии сбыта наркотиков, которое еще находится в производстве. По всей видимости, тут тоже не обошлось без ОПГ: члены группировки сейчас находятся под стражей.

Напомним, в декабре сотрудники тихвинского ОМВД при поддержке оперативников главка одновременно провели 8 обысков квартир, гаражей и машин, где преступники прятали наркотики. Полицейские работали всю ночь, изъяли также два десятка банковских карт, больше 10 телефонов, компьютеры, электронные весы, упаковочные материалы.

По версии оперативников, зелье преступники распространяли через интернет и мобильную связь, даже не пересекаясь с покупателями. Товар передавали с помощью так называемых закладок, а расплата происходила безналичным способом. Говорят, оборот этих предприимчивых злоумышленников доходил до миллиона рублей в месяц. Но лавочку прикрыли.

- Размах преступлений в сфере наркоторговли большой, - подтвердил начальник тихвинского ОМВД и обратился к местным властям с просьбой не допустить проведения на территории района фестиваля электронной и этнической музыки "SolorSysto", участников которого регулярно задерживают за хранение наркотиков. В прошлом году музыкальная тусовка под открытым небом проходила в Ганьковском поселении, и полицейские снова изымали у "музыкантов" психотропные вещества. Довольно резко высказываясь об этом мероприятии, Валерий Петрович заметил, что у нас, мол, и без этого фестиваля проблем с наркотиками хватает.

Куда утекают деньги?

Были завершены в 2016-м и несколько больших коррупционных дел.

- Главный бухгалтер районного комитета образования вместе с бухгалтером одной из школ и руководителем дошкольного учреждения за три года похитила из бюджета более 12 млн рублей, завышая планы хозяйственной деятельности и оплачивая фиктивные договора, - сообщил Валерий Петривний. - Следствие продолжалось 1,5 года, около 13 месяцев длилась бухгалтерская экспертиза, допрошено более 60 человек. Дело направлено в суд.

А в Ганьково на махинациях попалась кассир управляющей компании, которая довольно долго присваивала себе деньги жителей, расплачивавшихся за жилищно-коммунальные услуги. Украдено было более 1,6 млн рублей.

А в Горке случилась беда с сельхозпредприятием. По мнению следователей, бывший руководитель агрофирмы буквально разорил контору. За время своего правления он присвоил себе имущество предприятия на сумму более 60 млн рублей, незаконно получил две субсидии из местного и областного бюджета на 3 млн рублей, которые тоже пошли совсем не на развитие фермы. Неудивительно, что спустя какое-то время совхоз находился в катастрофическом положении. Был даже риск массового падежа коров - их в экстренном порядке передали в соседнее хозяйство. Буренок в итоге спасли, работников пристроили.

На объекты недвижимости агрофирмы наложили арест, чтоб руководитель не успел распродать последнее: помещения, технику, дорогое оборудование. Все незаконно совершенные им сделки в результате признаны недействительными, имущество вернули предприятию. А личные земельные участки обвиняемого на сумму свыше 22 млн рублей арестовали, чтобы возместить исковые требования бюджетов.

В тройке лидеров

У полицейских куча критериев показателей эффективности их работы, и начальник тихвинского ОМВД на прошлой неделе отметил успехи многих подразделений. Недотягивают пока лишь отдел дознания и отделение ГИБДД, которое, по мнению Валерия Петровича, так и не смогло стабилизировать ситуацию по ДТП (тревогу по-прежнему вызывает большое число наездов на пешеходов). "Нужна незамедлительная корректировка служебной деятельности и кадровые решения", - заметил он.

Однако благодаря работе сотрудников следственного и уголовного отделов, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, участковых, сотрудников отдела по делам несовершеннолетних и патрульных Тихвинский ОМВД в целом неплохо справляется со своими задачами. В рейтинге районных отделов полиции по итогам работы наши занимают второе место в Ленобласти.

Кстати

По прежнему основной массив преступлений составляют кражи (около 30 %). Раскрываемость их составляет в Тихвинском районе 53 %