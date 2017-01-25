С хозяйским подходом

Когда тихвинские дачники заживут по-человечески?

Для кого-то дача – это грядки и теплицы, для кого-то – баня и шашлыки, а есть и те, кто превращает дачу – в постоянное место жительство: с домом, гаражом, беседкой. Но каждый хочет, чтобы развивалась и территория вокруг их участков. И поскольку председатели бывают разные, уровень запросов местных садоводов тоже отличается. К примеру, в СНТ «Лесное» в прошлом году сумели добиться денег из областного бюджета на свои дороги.

Пионеры среди дачников

- Да, так случилось, что наше садоводство первое в истории Тихвинского района сумело попасть пройти конкурсный отбор садоводческих некоммерческих объединений на право получения в 2016 году средств господдержки из областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры. Хотя это программа действует уже более 10 лет, - говорит молодой председатель СНТ «Лесное» Юрий Осипчук. – Нам выделили деньги на дороги.

Точнее садоводству возместили 70 % расходов, которые дачники вложили в дренажную систему. Дело в том, что садоводы должны подготовить документацию, выполнить работы, а областное правительство возвращает им потраченные деньги. В прошлом году 43 млн рублей поделили 33 садоводства из разных районов Ленинградской области. К примеру, три дачных объединения в Бокситогорском районе получили средства на электроснабжение и водоснабжение, а одно в Ломоносовском – на газификацию дачного поселка.

- Наш проект по дорогам разбит на несколько этапов. Сначала мы осушили главную улицу (прокопали канавы, сделали отсыпку), в планах – заняться переулками (линиями), будем расширять улицы, чтобы смогла проезжать пожарная техника, - делится планами Юрий. – Весь проект тянет на 5 млн рублей, в этом году мы заявили работы на 1,6 млн рублей и будем снова пытаться попасть в областную программу.

Говорят, что в некоторых тихвинских садоводствах ситуация настолько критическая, что они не то, что про благоустройство дорог и установку мусорных контейнеров не думают, они бьются за то, чтобы их за долги от электричества не отключали. Поэтому на "Лесное" они смотрят как на продвинутое и передовое хозяйство.

- Так то, что сейчас делается в «Лесном» - это элементарные действия, которые уже давно нужно было сделать. Посмотрите, как дачники во Всеволожском районе живут: они проводят газ к участкам, Интернет в поселке подключают. Нам до такого далеко, - говорит Юрий Осипчук и добавляет: – Правда, и взносы с садоводов там в разы больше наших.

Рублевку из огородов

В «Лесном» сегодня 612 участков. И, конечно, не все дачники замечают позитивные изменения в жизни садоводства. Не всех устраивает принцип вложения своих денег и сил в развитие территории. «Почему государство нам это бесплатно не делают?» - недоумевают они.

- Но знаете, сегодня все больше молодых семей, которые готовы построить дом на участке и переехать туда жить из блочной пятиэтажки в микрорайоне. Такие люди хотят, чтобы в поселке были нормальные дороги, чтобы шлагбаум при въезде стоял, чтобы на территории была детская и спортивная площадка, - говорит председатель СНТ «Лесное».

В садоводстве как раз есть около 30 гектаров заброшенных земель, которые раньше использовались под огороды и которые сегодня можно было бы отдать под новые дачные участки по 12 соток.

Большая часть огородов давно не используется, земля заросла сорным кустарником. Оставшаяся малая часть все же занята грядками, но люди платят за них символическую копеечную аренду, не как садоводы, а как огородники. Кстати, муниципалитет начисляет за все эти 30 гектаров хорошую сумму в качестве аренды.

- Этот долг висит на СНТ "Лесное", - пояснил Юрий Осипчук. - И конечно, тратить деньги садоводства на огороды и заросшие участки - около 40 тысяч рублей ежегодно - неразумно. Эти средства можно использовать на ту же расчистку дорог в поселке. Поэтому мы хотим в ближайшее время провести собрание дачников и принять решение о выделении земельного участка для садоводства, сделать межевание и отдать потом желающим. А таких, насколько я знаю, довольно много. Ведь наше садоводство находится недалеко от города, у нас есть подъезды для машин, есть возможность подключить электроснабжение, территория активно благоустраивается. И вообще планов впереди много.

К слову, собрание садоводов СНТ "Лесное" состоится в районном Доме культуры 12 февраля в 15 часов.

Кстати

Успешный опыт СНТ "Лесное" пока не заинтересовал другие тихвинские садоводства. Благоустраивать территории дачных поселков и пытаться получить на это бюджетные деньги председатели соседних садоводств почему-то считают хлопотным и безнадежным делом.