Нас убедят повысить квартплату

В прошлом выпуске газеты мы сообщили, как в этом году будут меняться размер квартплаты. На днях стали известны новые подробности.

Как мы и говорили, размер коммунальных тарифов (вода, тепло, канализация) от желания жителей не зависит. А вот жилищные тарифы (управление домом, содержание общего имущества, текущий ремонт) утверждают сами горожане на общих собраниях собственников домов. К слову, эти строчки в квартплате не менялись с лета 2015 года.

Так вот в этом году жилищные тарифы, видимо, увеличатся. Тихвинские управляющие компании приглашают жителей на общие собрания, чтобы обсудить этот вопрос.

30 января в 17.30 в районном Доме культуры состоится собрание собственников домов, которые обслуживает управляющая организация «Возрождение». 31 января в 17.30 там же в РДК – соберутся жильцы домов от «КСТМ» и «УЖКХ». С 1 по 3 февраля зал районного Дома культуры отдают под общение собственников с управляющей компанией «Жилье». А собрание «УЖКХ г. Тихвин» пройдет в Красаве 2 февраля в 17.30.