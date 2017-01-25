Болей за наших!

29 января на биатлонно-лыжном комплексе в Тихвине состоится 1-й этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga loppet» «Тихвинский марафон».

В воскресном марафоне примут участие сильнейшие лыжники Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России. Им предстоит преодолеть дистанции 50 и 20 км.

Тихвинцев и гостей города приглашают стать участниками этого большого спортивного события. Приходите поболеть за лыжников! Начало соревнований в 11 часов. С 13 до 16 часов – награждение победителей и призеров.

Кстати, неделею назад на тихвинском биатлонно-лыжном комплексе спортсмены из разных районов Ленобласти тоже боролись за звание самых быстрых. Наш город тогда представляли 38 воспитанников Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». Среди победителей в гонке классическим стилем стали Алиса Помелова (2003 г. р.), Роман Климов (2003 г. р.), Кирилл Смирнов (2002 г. р.), Антон Евдокимов (1999 г. р.), Юлия Урбо (2001 г. р.).

В индивидуальной гонке свободным стилем лучшими оказались все те же: Григорий Герасимчук, Кирилл Смирнов, Алиса Помелова, Антон Евдокимов, Анна Котова (2005 г. р.), Юлия Урбо.

Победители и призеры занимаются под руководством тренеров Вячеслава Зубкова, Юрия Озерова, Леонида Солдатова, Александра Мариничева, Павла Арцыбашева, Сергея Люхина, Александра Минина и Андрея Горячева.