Глюкометр – это просто

Семинар по сахарному диабету в минувшую среду прошел в гимназии № 2.

Мероприятие проходило в рамках реализации проекта «ИнфоДиабет», целью которого является информирование населения о заболеваемости сахарным диабетом, способах его выявления и предварительного диагностирования.

В разговоре на эту актуальную тему приняли участие педагоги, психологи, члены общественных организаций, в том числе «Диабетическое общество поддержки детей-инвалидов», а также главный детский эндокринолог по Ленинградской области, профессор Людмила Тыртова. Речь шла о том, как улучшить качество жизни детей, больных сахарным диабетом.

На семинар пригласили также родителей с детьми. Специалисты провели для них мастер-класс по работе с глюкометром – прибором для измерения содержания сахара в крови. По окончании мероприятия школьники получили подарки и полные комплекты оборудования для самоконтроля.