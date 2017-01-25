Слабые под защитой женщин

На прошлой неделе в Тихвине отмечали 30-летие городского совета женщин.

Невозможно перечислить, сколько в нашем районе за эти годы проведено социально значимых мероприятий, организованных активистками женсовета. В минувший вторник поздравить общественниц пришли руководители района.

Совет женщин создавался в 1987 году и, как было принято в советское время, по указанию сверху. Об этом во время юбилейного торжества вспоминала Ирина Попова, работавшая в то время секретарем Тихвинского горкома партии. Однако женсовет не исчез вместе с последовавшими вскоре в нашей стране переменами, а, наоборот, с каждым годом утверждал свою социальную значимость. Так, при непосредственном участии общественной организации были открыты детский сад «Треди», приют для несовершеннолетних «Светлячок».

20 лет бессменным руководителем женсовета являлась Галина Соловьева. В его состав Галину Ивановну делегировал партком завода «Трансмаш», на котором она тогда работала. Энергичная, деятельная, Галина Соловьева способна объединить вокруг себя людей, организовать любое дело. И присвоение ей звания «Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района» – лучшее признание заслуг этой общественной организации.

Сейчас актив женсовета, который возглавляет Ольга Лукина, составляет всего 15 человек. Но деятельность, которую они ведут на добровольных началах, можно сравнить с работой целого учреждения. И по-прежнему в центре его внимания – решение насущных проблем наших сограждан: детей, пожилых граждан, безработных, беженцев. Так, в течение прошедшего года помощь получили более 230 семей. Общественницы участвуют в организации ярмарок-распродаж, конкурсов и выставок, проводят активную работу по привлечению спонсорских средств.