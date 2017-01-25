Привет из Нючепинга и Оснабрюка

Ганзейская библиотека, открытие которой в Тихвине состоится в июле во время проведения VII Русских Ганзейских дней, продолжает пополняться. В социокультурный центр «Тэффи», где создается библиотека, передана уже четвертая партия книг, поступивших из городов Европы.

За прошедшие две недели к проекту подключились Витебск и Полоцк (Беларусь), Бремен, Гослар, Грайфсвальд, Оснабрюк и Росток (Германия), Валмиера (Латвия), Улвила (Финляндия), Нючепинг (Швеция) и Вильянди (Эстония). Посылками из этих городов доставлено для Ганзейской библиотеки 47 изданий. Всего же фонды библиотеки пополнили уже 45 городов из 8 стран Европы, которые подарили более 280 единиц хранения – книг, буклетов, DVD-дисков. Еще 13 городов заявили о готовности поддержать проект.

Напомним, что инициативу Тихвина по созданию европейской Ганзейской библиотеки – собрания литературы об истории, достопримечательностях, туристическом потенциале и выдающихся уроженцах Ганзейских городов – горячо поддержал Бернд Заксе, бургомистр немецкого города Любека, Президент Ганзейского союза Нового времени – крупнейшего межмуниципального содружества, объединяющего 187 городов из 16 стран Европы. Проект стартовал в сентябре 2016 года и показал свою востребованность – к созданию библиотеки подключаются все новые города. На сегодняшний день такое книжное собрание является уникальным – единственным в мире.