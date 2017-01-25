Муниципальная аренда подорожает

На прошлой неделе городские и районные депутаты увеличили базовую ставку платы за аренду муниципальных площадей.

В собственности казны осталось не так много помещений, в основном все уже распродано. И их аренда для предпринимателей не самая высокая по сравнению с другими районами Ленобласти. Но подорожание пусть и ненамного все равно мало кого обрадует.

Сегодня ставка арендной платы муниципального недвижимого имущества составляет 5800 рублей за 1 кв. метр в год. Районный комитет по управлению муниципального имущества предложил увеличить ставку до 6200 рублей. По словам и.о. председателя КУМИ Татьяны Якушиной, такой шаг обусловлен необходимостью хотя бы частично компенсировать выбывающие доходы после продажи в 2017 году некоторых объектов муниципальной недвижимости. Размер повышения составит 7 %, что, кстати, ниже официального уровня прошлогодней инфляции (7,4 %). Кроме того, даже увеличенная арендная ставка муниципальных площадей в разы ниже тех, что сдаются коммерческими структурами.

Заметим, что новая ставка – 6200 рублей за 1 кв. метр в год – начнет действовать в Тихвине с 1 февраля 2017 года.

Что касается уменьшения доходов от арендных платежей из-за продажи помещений, то тут чиновники планируют заместить потери активными сборами земельного налога, который тоже идет в местную казну