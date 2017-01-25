Без срока давности

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 900 дней – снятие произошло 27 января 1944-го. За это время на город было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено около 15 тысяч бомб. В осажденном городе от голода и артиллерийских ударов фашистских войск погибли сотни тысяч жителей. Тихвин помнит об этом…

27 января в 11.30 в Тихвине состоятся митинг и возложение венков и цветов к памятникам ленинградцам и ленинградским детям, погибшим при эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Почтить память тихвинцев приглашают на Николину Гору к памятнику погибшим ленинградцам.

А на прошлой неделе в Кировском районе проходила масштабная акция, посвященная 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Открывая торжественно-траурный митинг, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что 18 января 1943 года – важнейший день в истории ленинградской битвы, приблизивший не только разгром врага под Ленинградом, но и победу в Великой Отечественной войне.

«Сколько бы ни говорили о тех страшных днях, сколько бы ни снимали кинофильмов и ни писали книг о войне, мы понимаем, что самое главное – не количество собранного материала, а сохранение исторической правды для молодого поколения. Крайне важно, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки чтили память наших предков-героев, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, во имя будущего России», – сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что именно для молодежи рядом с действующей диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» построен новый музей–диорама «Прорыв», где с помощью современных технологий будет показана история ленинградской битвы. Губернатор заверил ветеранов, что первая экспозиция в новом музее откроется 9 мая текущего года, а полностью новое музейное пространство примет посетителей в день 75-летия прорыва – 18 января 2018 года.

В завершении митинга в память о героических защитниках Ленинграда глава региона вместе с ветеранами и представителями молодежных организаций возложил венок и цветы к танку «Ленинградец».