Новая надежда на ремонты

В списке домов, которые в этом году обещают капитально отремонтировать, значится 72 здания.

Напомним, что в прошлом году областной Фонд капремонта программу ремонтных работ провалил. Зато в этом обещает отремонтировать сразу 72 дома. Виды работ самые разные: в списке кроме обновления крыш, есть замена внутридомовых сетей, ремонт подвалов, утепление фасадов. Общая сумма работ по Тихвину составит почти 70 млн рублей.

В перечень больше всего домов попало из 1-го микрорайона (дома 4-8, 10-14, 19, 20). В 1-м доме 3-го микрорайона сделают крышу, подвал и фасад. Из 4-го микрорайона в список включили дома № 1, 28, 37. В доме № 24 в 5-м микрорайоне обновят крышу. Но больше всего жилых зданий, попавших в список, находятся в старом городе: в 49 домах будут выполнены в основном проектные работы. Кроме того, в 2017-м сделают капитальные ремонты в нескольких домах близлежащих поселков: например, в Красаве на улице Комсомольской сделают фасады домов № 6 и 9а.