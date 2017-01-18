Квартплата все выше

Жизнь с каждым годом становится все дороже. Тарифы за жилищно-коммунальные услуги тоже на месте не топчутся. "Тихвинская неделя" узнала, как они подрастут в этом году?

Тарифы на коммунальные услуги (отопление, воду, канализацию) увеличатся с 1 июля. Размер повышения здесь всегда ограничен предельно допустимым индексом, который устанавливает правительство. По информации тихвинских чиновников, рост этих тарифов со второго полугодия произойдет на 6 %.

С жилищными тарифами - другое дело. Речь идет о строчках "содержание общего имущества", "управление домом", "текущий ремонт". Эти тарифы не менялись с лета 2015 года. Однако в 2017-м скорее всего подрастут, но не раньше апреля. Причем решение об увеличении (или не увеличении) должны принять сами жильцы на общих собраниях дома. Если народ собрания проигнорирует, то решение о жилищных тарифах за них примут местные депутаты.