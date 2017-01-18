Сбились со счета

Большинство добропорядочных тихвинцев за квартиру платит регулярно. Но ситуации в жизни бывают разные, поэтому некоторые в одночасье из-за проблем с работой или здоровьем лишаются возможности рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги. А иногда просто не хотят платить, как это было, когда в платежках появилась строка «капитальный ремонт дома». В конце декабря на общественном совете по ЖКХ коммунальщики рассказали, как они заставляют должников рассчитаться по квартплате. Оказывается, для этого у них есть самые изощренные способы…

Кто больше не жилец?

По словам специалистов управляющих компаний, хуже всего платят жильцы общежитий. Бывает, что копится долг за квартиру, которую хозяева сдают в аренду. А еще нередко так происходит в семьях, где есть конфликты: супруги по каким-то причинам не могут разъехаться и при этом не могут поделить расходы по квартплате. В квартире, где прописаны взрослые дети и внуки и где принципиально не устанавливают счетчики, суммы в квитанциях зашкаливают и могут достигать 10 тысяч рублей – и это тоже для некоторых может стать поводом опустить руки и перестать платить. Ну и, конечно, задолженность растет у тех, кто испытывает нужду и у кого на коммуналку просто не остается денег.

– В управлении ОАО «Жилье» находится 188 домов. Для забывчивых, просрочивших платежи до трех месяцев, обычно хватает предупреждения. Но из 17 тысяч квартир больше чем полгода не платят 1200 семей и тут приходится прибегать к судебным методам, – говорит заместитель генерального директора ОАО "Жилье" Максим Крылов.

По его словам, должнику сначала направляют претензию, объясняют возможные негативные последствия и предлагают гасить задолженность в рассрочку, то есть рассчитываться за текущий месяц и при этом постепенно уменьшать накопившийся долг.

Иначе могут и квартиру отобрать. Как это недавно случилось, к примеру, с семьей из 44-го дома в 1-м микрорайоне.

– Да, впервые в Тихвине суд принял решение о выселении должников из муниципальной квартиры, – рассказал заместитель главы районной администрации Юрий Наумов. – У них очень большой долг и из двухкомнатной квартиры семья переедет в общежитие 1-3. Люди согласились выселиться добровольно. Если передумают и дело дойдет до принудительного переезда с судебными приставами, тогда расскажем подробности.

Правда, не факт, что эта семья теперь будет исправно платить за комнату в общежитии. Но в любом случае их история может стать поучительной для других должников, живущих в муниципальных квартирах, и которых тоже могут переселить в менее комфортные условия.

Мало того, у тех, кто живет в собственной квартире и игнорирует квартплату, тоже появились поводы для тревоги. Многие, наверно, слышали, что федералы сейчас обсуждают закон по которому можно будет изъять квартиру, находящуюся в собственности. Минюст предлагает за большие долги выставлять такое жилье на торги. Причем квартира должна быть очень приличной по площади, чтобы с вырученных денег можно было погасить долг, а на оставшиеся собственник смог приобрести недвижимость, соответствующую нормативу. Еще раз заметим, что этот закон пока не принят.

Долг дурно пахнет

Но выкинуть должника из квартиры – это, конечно, крайняя мера. Поначалу на неплательщика пытаются воздействовать психологически: например, вывешивают объявления в подъезде с указанием суммы долга и номера квартиры.

– Объявления обычно срывают в тот же день. Все-таки самая действенная мера – отключать в квартире электричество, – возражают коммунальщики. – Как правило, люди посидят в темноте, без холодильника и телевизора, и после этого соглашаются возвращать долг.

Кстати, у управляющих компаний есть в резерве еще один способ заставить платить – перекрыть должнику канализацию. Не заходя в квартиру, коммунальщики могут поставить специальную заглушку в канализационной системе, чтобы неплательщик не смог смывать унитаз. Считается, что человек недолго будет терпеть дискомфорт и согласится оплачивать счета. Управляющим компаниям даже необязательно покупать специальное оборудование: в Питере появились частные фирмы, которые охотно выполнят эту услугу.

– Мы изучали опыт Всеволожского и Бокситогорского района, где пытались работать с должниками таким методом... В общем, мы пока отказались от подобной идеи, – признался генеральный директор ОАО "Жилье" Владимир Макаренков.

Дело в том, что техническое состояние сетей в домах не самое лучшее, поэтому когда ушлые должники пытаются самостоятельно снять канализационную заглушку, они обычно заливают канализационными стоками соседей. В других случаях неплательщики вместо туалета использовали ведро, и фекалии выливали в мусоропровод. А во Всеволожске нашелся умник, который вылил ведро на лестничную площадку и тут же пожаловался на некачественную работу управляющей компании в разные надзорные органы. Руководителя управляющей компании затаскали по инстанциям. Должник торжествует.

Коллекторы, фас!

А еще неплательщиков не выпускают заграницу. Могут также арестовать его имущество, например, машину.

– Самый эффективный способ воздействовать на должника – арестовать его банковскую карту, – считает руководитель тихвинской службы судебных приставов Ольга Кириллова.

Судебные приставы включаются в работу, когда управляющие компании обращаются в суд, а тот принимает решение о взыскании долга по квартплате. Только в прошлом году к приставам поступило приказов на взимание 56 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. К слову, работа службы судебных приставов нашего района оценивается как одна из самых результативных.

В конце концов, должника могут припугнуть коллекторами. Кстати, в конце прошлого года ОАО "Жилье" обратилось за помощью к коллекторской фирме, заключив с ней договор. Говорят, эффект был. Поскольку репутация у специалистов по сбору долгов в нашей стране не самая приятная, некоторые тихвинцы, узнав об их появлении в городе, сами потянулись в управляющую компанию, чтобы по-хорошему договориться о рассрочке платежей.

– Многие не платят за квартиру, потому что думают, что их долг потом когда-нибудь забудут и простят, – заметила одна из представителей ТСЖ на общественном совете по ЖКХ. – Есть те, кто оплачивает платежки за газ и свет, а остальные платежи игнорируют. Такой большой объем задолженности за коммуналку в районе – это результат безнаказанности. Когда стало известно, что ТихвинТЭК – банкрот, в нашем доме люди массово перестали платить за квартиру. Считая, что их долги спишутся, они решили хотя бы один месяц не платить.

– И зря. Долги ТихвинТЭКа никто не простит и не спишет, – заявил заместитель главы районной администрации Юрий Наумов. – Долг управляющей компании ТихвинТЭК официально выкупила коллекторская контора, которая теперь имеет право требовать деньги с должников. Для таких фирм – это бизнес. Кстати, старые долги предыдущих компаний "Акваресурса" и КСТМ тоже недавно выкупили коллекторы. Так что задолженность по квартплате тихвинцам лучше самим погасить.