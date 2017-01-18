На защите прав

На прошлой неделе в тихвинской прокуратуре отметили профессиональный праздник. Кстати, в этом году российской прокуратуре исполнилось 295 лет.

За минувший год сотрудники Тихвинской городской прокуратуры выявили более 1500 нарушений законов, направили в суд более 400 исковых заявлений на сумму свыше 26 млн рублей, внесли 277 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены более 200 должностных лиц, 95 человек привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.

- Основной поток жалоб жителей приходится на сферу ЖКХ. Люди недовольны качеством тепло- и водоснабжения, аварийными отключениями, - рассказал городской прокурор Михаил Волницкий. - В 2016-м мы выявили в сфере ЖКХ более 90 нарушений законодательства, и привлекли к дисциплинарной ответственности 19 должностных лиц.

Очень важным в работе городской прокуратуры остается контроль за соблюдением законодательства о труде. Не остаются без внимания жилищные права граждан: в суд направлено 5 исков, чтобы принудить местную администрацию предоставить нескольким семьям жилье вне очереди. О деятельности прокуратуры по противодействию коррупции в нашей газете недавно вообще выходил отдельный материал.

– В прошлом году в прокуратуру поступило около тысячи обращений граждан. Это свидетельство доверия к нашей структуре и в то же время сигнал и о том, что многие проблемы в Тихвинском районе пока не решены. А значит есть над чем работать, - заметил Михаил Волницкий. - Пользуясь случаем поздравляю всех своих коллег – работников прокуратуры Российской Федерации с профессиональным праздником! Желаю им крепкого здоровья, успехов в службе, добра и понимания в семьях. Сегодня работникам прокуратуры приходится оперативно решать многие сложные задачи, принимать ответственные решения, мгновенно реагировать на нарушения закона – и все это им по плечу. Я благодарю всех ветеранов прокуратуры, посвятивших свои жизни служению закону, и благодарю их за то, что они щедро делятся с молодыми своими навыками и своим бесценным опытом!