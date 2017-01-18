Ненастоящий "черный лесоруб"

Информация о незаконной рубке леса в Тихвинском районе, появившаяся недавно в интернете, не подтвердилась.

8 января стало известно, что четыре деревни Цвылевского сельского поселения были обесточены нелегальными дровосеками. Мол, когда они пилили древесину, на линию электропередач свалилось дерево, и свет в деревнях погас. Между тем, сообщений о незаконной рубке леса в дежурную часть тихвинского ОМВД не поступало. Представители «Ленэнерго» с заявлением в полицию тоже не обращались.

Сотрудники полиции однако все же проверили информацию о "черных лесорубах". И выяснили, что лесорубы были вполне легальными. Точнее это был один лесоруб, житель деревни Струнино, который заготавливал дрова для отопления частного дома. У него и разрешение от поселковых властей на руках было.

Когда пилил отдельно стоящую березу, он не рассчитал силу ветра, и дерево упало в сторону линии электропередач. Ветви провисли на проводах, что спровоцировало замыкание сети. Утром следующего дня энергетики аварийную ситуацию устранили.

- Мы вновь обращаемся к жителям Тихвинского района, призывая не оставаться безучастными в решении проблемы сохранения живописнейших лесов. При малейших подозрениях на то, что совершается незаконная рубка леса (даже если это официальная заготовка, но нет уверенности в ее законности), звоните нам в дежурную часть (тел. 57-002), в отдел по экономической безопасности (48-434, 48-435, 8999-045-52-15), - попросил врио начальника ОЭБ и ПК тихвинского ОМВД Артем Маркин. - Сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району рассмотрят любую информацию.