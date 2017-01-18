Тихвинское побоище

За полмесяца наступившего года в полицию поступило 54 обращения тихвинцев о причинении им телесных повреждений (для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 39). В большинстве случае речь идет побоях во время пьяных конфликтов.

Тихвинцы дерутся дома, на улице, в кабаках. Из-за бытовухи, ревности, обиды, но почти всегда по пьяни. Под горячую руку может попасть любой, даже близкий и беспомощный человек, как это недавно произошло, к примеру, в деревне Кайвакса. Там здоровый 37-летний мужик избил свою пожилую маму-инвалида. Он нигде не работает, пьет и живет в частном доме со своей матерью 1948 г. р., которая прикована к инвалидной коляске. Во время очередной попойки сынок вел себя особенно агрессивно и не сдерживал себя, оскорбляя престарелую женщину. Потом стащил ее с инвалидного кресла на пол и, схватив швабру, стал бить ее по голове. Пришел в себя, когда увидел кровь на лице мамы. Испугавшись, вызвал врача скорой помощи. Позже эксперты зафиксировали у потерпевшей рану на теменной части головы и оценили это как легкий вред здоровью.

На допросе сыночек отпираться не стал и признался, что в тот день плохо себя чувствовал, поскольку долго находился в запое: "не смог сдержать раздражение и выплеснул злобу на своей матери".

- В соответствии со статьей 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица, к которым относятся пожилые люди и инвалиды. При назначении наказания суд не оставит без внимания этот факт. Также будет учтено и то, что преступление было совершено подозреваемым в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в тихвинском ОМВД.

Отметив тенденцию роста числа пьяных драк, полицейские решили повоспитывать тихвинцев:

- В возникающем конфликте следует вести себя тактично, не высказываться резко по отношению к оппоненту, не употреблять нецензурных и оскорбительных выражений, не повышать голос, пытаясь перекричать. Нужно осознавать, что ваши действия могут спровоцировать ответную агрессию, - рассуждают в ОМВД. - При этом помните, что любого конфликта можно избежать, например, согласившись в чем-либо с оппонентом.

При этом полицейские советуют не встревать в посторонний скандал, беря на себя роль третейского судьи. Не стоит пытаться разнять уже дерущихся лиц, потому что сами можете схлопотать.

- В этой ситуации необходимо отойти в сторону и незамедлительно позвонить в полицию или, если вы находитесь в увеселительном заведении, поставить в известность администратора, охрану, - рекомендуют сотрудники ОМВД. - И вызвать бригаду врачей, если драчунам нужно оказать медицинскую помощь. Это поможет вам сохранить свое здоровье и избежать ненужных проблем с законом.