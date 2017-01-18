По мишеням целься!

Тихвинские биатлонисты приняли участие в областном турнире, который неделю назад проходил в поселке Токсово.

В состязаниях участвовали 73 спортсмена из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наш город представляли шесть воспитанников Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь».

Серебряным призером первенства стала 16-летняя Олеся Никитенко.

Следует отметить, что воспитанница тренера-преподавателя Андрея Горячева очень удачно выступала в прошлом году. И нынешний сезон Олеся начала успешно: в декабре на соревнованиях «Открытие зимнего сезона» (в них участвовали около ста человек) она заняла первое место, быстрее всех в своей возрастной группе преодолев дистанцию 3 километра.

Впереди у тихвинских лыжников – первенство города и 2-й этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Тихвинский марафон». Эти состязания намечены на конец января.