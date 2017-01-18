Портные в дефиците

В январе 2017-го года самой востребованной рабочей профессией на рынке труда Ленинградской области стала специальность швеи.

По данным службы занятости населения, работодатели из разных районов ждут без малого 900 портных на швейные производства. Как сообщает пресс-служба областного правительства, наибольшую потребность в специалистах по шитью испытывают организации Всеволожского района - там вакантно 428 рабочих мест.

Также предприятия Ленинградской области нуждаются в квалифицированных слесарях. Для них открыто 816 вакансий, из которых больше всего - 364 рабочих места - находятся в Тихвинском районе.

Около 450 вакансий открыто для монтажников и водителей, порядка 200 рабочих мест не занято машинистами, электромонтерами и стропальщиками.

В целом на рынке труда Ленинградской области сохраняется высокая потребность в «синих воротничках» - для них в регионе открыто свыше 10 тысяч вакансий. Для замещения этих рабочих мест службой занятости организовано профессиональное переобучение безработных граждан. В прошлом году востребованные рабочие специальности получили 70 % нетрудоустроенных ленинградцев, при этом абсолютное большинство из них уже нашли новую работу.