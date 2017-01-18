Год любви к природе

В Ленинградской области дан старт Году экологии. В 2017-м в регионе будут образованы три новые особо охраняемые природные территории.

Об этом областные экологи объявили в штаб-квартире Русского географического общества, где состоялось торжественное открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий, приуроченного к 100-летию образования заповедной системы России.

«Мы уверены, что в Ленинградской области благодаря Году экологии в совместной работе по защите окружающей среды будут активней участвовать не только организации, но и обычные граждане, поскольку мероприятия, которые запланировано провести, наверняка привлекут внимание общественности к вопросам сохранения уникальных природных объектов и особо охраняемых природных территорий», – отметил заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Константин Остриков.

По его словам, в 2017-м году запланировано создание новых особо охраняемых природных территории во Всеволожском, Волховском, Тихвинском и Подпорожском районах. Напомним, что сейчас на территории нашего района существует одна такая территория - природный парк "Вепсский лес".