Поиск достойных и уважаемых

В Тихвине начался ежегодный прием документов от кандидатов на звание "Почетный гражданин Тихвинского района".

Надо заметить, что последние несколько лет список Почетных граждан в Тихвине не пополнялся. В последний раз звание получил вернувший в наш монастырь главную святыню отец Сергий Гарклавс, это произошло в 2013 году.

Возможно, спустя 4 года найдутся достойные кандидаты. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района» являются: особый вклад в развитие нашей территории (в самых разных сферах - от местного самоуправления, ЖКХ и правопорядка до образования, культуры или спорта) и личные выдающиеся достижения претендента. Комиссия по присвоению звания "Почетный гражданин Тихвинского района" напоминает, что высокий статус не может получить человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость.

С инициативой о представлении звания могут выступать трудовые коллективы, общественные объединения, Почетные граждане, руководители района. Ходатайство нужно направить на имя главы района не позднее 1 марта. Кроме того, нужно приложить следующие документы: копию протокола собрания трудового коллектива или общественного объединения, подробную биографию кандидата, копии документов, подтверждающих достижения, или наградные удостоверения (если есть) и фотографию претендента.

Документы принимаются по рабочим дням в здании районной администрации (каб. 52). Более подробную информацию о порядке выдвижения кандидатур можно узнать по телефону 71-092.