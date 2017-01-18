Без мата не обошлось

В минувшие выходные в шахматно-шашечном клубе состоялись первенство региона по блицу, а также турнир «Зимний Тихвин».

В соревнованиях принял участие больше 60 шахматистов из семи районов Ленинградской области. В первенстве встретились юноши и девушки моложе 17 лет, а вот в блиц-турнире «Зимний Тихвин» могли принять участие все желающие.

Победителем первенства области среди юношей стал тихвинец Дмитрий Лантратов. На втором месте также наш земляк Илья Чуреков, на третьем – Геннадий Пригодский из Волхова.

У девушек лучшей стала волховчанка Надежда Иванова. Второй результат у Анны Киселевой из Тихвина, третий – у Марии Сиротиной (Волхов).

В турнире «Зимний Тихвин» победу одержал Александр Седов из Новой Ладоги. На втором месте тихвинец Виктор Максименко, на третьем – Олег Белованов из Подпорожья.

Лучший результат среди школьников показал представитель Новой Ладоги Дмитрий Алексеев, среди женщин – Галина Веретенникова из Бокситогорска. Наши земляки Виктор Красанов и Владимир Мурашов стали лучшими среди ветеранов и местных шахматистов соответственно.