Вокзал не для всех

Недовольные тихвинцы звонили на прошлой неделе в редакцию газету по поводу отмены автобусных рейсов на вокзал "Северный" в Девяткино.

Маршрут до Девяткина для многих тихвинцев был удобным. Автобусы, которые шли на "Северный" вокзал, к примеру, меньше стояли в пробках, особенно летом. Потому что, не заезжая в центр Санкт-Петербурга, они уходили на кольцевую дорогу.

Однако с января все рейсы из Тихвина в Девяткино были отменены. Как нам сообщили на местной автостанции, в обозримом будущем их не восстановят. Видимо, условия для продолжения отношений пассажирского перевозчика и "Северного" автовокзала оказались невыгодными для одной из сторон: договор между ними в 2017 году просто не был подписан.

Для безлошадных тихвинцев это означает одно: число рейсов в Санкт-Петербург чуть уменьшилось и прямых автобусов в Девяткино больше нет.