А я в воду войду

На этой неделе тихвинцы отпразднуют Крещение Господне

Крещенских морозов в этом году не обещают. Возможно, это обстоятельство увеличит число тех, кто решит окунуться в крещенскую прорубь. Православные тихвинцы знают, что купель к 19 января делают на озере Сырково на территории Большого Успенского монастыря и на Дымском озере рядом с Антониево-Дымским мужским монастырем.

- Вода, освященная 18 и 19 января, именуется крещенской, богоявленской, и обладает особенными благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги, - говорят в тихвинской епархии. - У православных верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав крещенской воды, окроплять ею свои жилища.

Епископ тихвинский и лодейнопольский Мстислав уже поздравил всех с наступающим праздником.

Накануне православного торжества, в крещенский сочельник, когда верующие будут соблюдать строгий пост и готовиться к омовению, инспекторы ГИМС проверят места купаний с точки зрения обеспечения безопасности массового выхода людей на лед. На всякой случай у купелей будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Кроме того, инспекторы ГИМС собираются патрулировать реки и озера, чтобы обнаружить несанкционированные места купаний и в случае чего предотвратить несчастные случаи.

По данным спасателей, за последние годы во время крещенских купаний в Ленинградской области трагических случаев не было. Однако всем желающим окунуться в ледяную прорубь медики рекомендуют оценить свои возможности и состояние здоровья. К примеру, экстремальное купание противопоказано для людей с сердечнососудистыми, кожными, онкологическими, простудными заболеваниями.

Спасатели же напоминают тихвинцам, что купаться можно только в оборудованных местах (со сходнями и лестницами в воду, с палаткой для переодевания на берегу). Не надо употреблять перед этим алкоголь и еще не стоит окунаться в прорубь голодным. И разумеется, детям запрещается купаться без присмотра взрослых.





