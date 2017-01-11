Сквозь время

Коллекционер из Тихвина показал землякам часы, которые носил Владимир Маяковский

В конце ушедшего года в центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова появилась небольшая, но эффектная выставка «Гвоздями слов прибит к бумаге я», посвященная Владимиру Маяковскому. В двух витринах представлены книги и вещи из коллекции нашего земляка Артема Тихомирова. «Гвоздь» выставки – часы, принадлежавшие Маяковскому.

Начало с детской книжки

Артем Тихомиров, доктор исторических наук, – тихвинец, ныне живет в Санкт-Петербурге. В октябре 1993 года, в год столетия со дня рождения Владимира Маяковского, в читальном зале районной библиотеки была встреча с коллекционером. Теперь Тихомиров привез в Тихвин свою коллекцию, в которой десятки книг и предметов, связанных с поэтом.

– Большинство коллекционеров начнут свой рассказ словами «первый экспонат мне подарили» – я из их числа, – начал Артем Валдекович. – На вторую годовщину моей жизни мама подарила книжку «В. Маяковский детям». Это первый и самый дорогой для меня предмет коллекции.

Из прижизненных изданий у коллекционера есть одна книга – «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909-1919», первое собрание сочинений поэта. Несмотря на большой тираж, это издание из-за полиграфических особенностей (отпечатано на тонкой папиросной бумаге низкого качества) в оригинальных обложках и в хорошем состоянии практически не встречается.

Свою коллекцию Артем Тихомиров пополнял в основном за счет магазинов «Старой книги», но есть и подарки. Одна из книг от писателя Александра Михайлова – автора книги из серии ЖЗЛ «Маяковский». А еще есть юбилейная монета 1 рубль 1993 года выпуска с портретом Маяковского, грампластинка «Поэты читают свои стихи: Владимир Маяковский», несколько бюстов.

Жемчужина коллекции – часы Владимира Маяковского. Их история начинается в 1920-х годах, когда Маяковский из поездки по США привозит несколько редких для СССР предметов, в том числе и «долларовые» часы. После смерти поэта часы хранились у Лили Брик. Она отдала их своей давней знакомой Луэлле Краснощековой, которая в детстве жила в доме Бриков, где и познакомилась с Маяковским. Впоследствии Луэлла стала женой знаменитого физика и писателя-фантаста Ильи Варшавского.

– В 1980-х годах я учился в Ленинграде и познакомился с Варшавской, – рассказал Артем Тихомиров. – До ее смерти нас связывали дружеские отношения. В конце 90-х годов Луэлла Александровна передала мне часы для выставок… Мне бы хотелось, чтобы тихвинцы имели возможностью непосредственно соприкоснуться с тем временем. Вот только не нужно пробовать их заводить – механизм очень старый. Они одноразовые и стоили всего один доллар, но оказалось в этом маленьком корпусе находятся большие силы.

В память о поэте

В Санкт-Петербурге известны более пятидесяти мест, связанных с творчеством Владимира Маяковского.Музея поэта в северной столице нет, но есть несколько точных адресов, где он жил. Один из них находится на улице Маяковской (ранее Надеждинской) в доме № 52, на стене которого установлена мраморная памятная доска. Эта улица начинается от Невского проспекта и тянется до Кирочной улицы. О ней рассказано в книге известного петербургского краеведа Арсения Дубина «Улица Маяковского». В разные годы на ней проживали адвокат Анатолий Кони, писатель Даниил Хармс, артисты Леонид Утесов и Александр Демьяненко, в старейшем в России родильном доме «Снегиревке» родился Владимир Путин, а в 1976 году на углу улиц Маяковского и Некрасова был открыт памятник Маяковскому.

Станция метро «Маяковская» получила свое название по имени расположенной рядом улицы. Она была открыта в 1967 году – в год пятидесятилетия Октябрьской революции, поэтому в подземном зале кроме мозаичных портретов поэта стены выполнены в виде рядов красных стягов. А вот верхний вестибюль станции метро, напомнил Артем Тихомиров, украсили цитатой «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет!» из поэмы «Хорошо!», в философских глубинах которой есть такое размышление «…но у вас и имя "Россия" утеряно…» Кто-то ведь решился в год пятидесятилетия Октябрьской революции поместить на центральной улице Ленинграда пророчество поэта о неминуемом распаде СССР и образовании нового государства.

– Маяковский – великий поэт! Лично для меня это многое значит. В восьмидесятые годы прошлого века он был на пике популярности. Помню, как в 5-й школе в Тихвине проводились конкурсы чтецов, я был постоянным участником и, конечно, читал Маяковского, – рассказал Тихомиров. – Во время учебы в Ленинграде я продолжил свое увлечение: переписывался с музеями, библиотеками, писателями, встречался с очевидцами его выступлений, посетил московский музей, поклонился праху поэта и даже успел встретиться с единственной свидетельницей самоубийства поэта Вероникой Полонской. В конце прошлого века я узнал, что в Америке проживает дочь поэта – Патрисия Томпсон. Долгое время у меня не было возможности даже мечтать о встрече, хотя она и приезжала в Москву. По русской традиции: собирался, собирался…, но весной 2016 года она умерла. Не откладывайте дела на потом: жить надо здесь и сейчас.

Секрет ленинского завета

На некоторых книгах из коллекции Артема Тихомирова есть экслибрис, он дарственный и посвящен 120-летию со дня рождения поэта.

– С этим связана целая история. В 2013 году Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского в Петербурге начала подготовку к фестивалю «Маяковский – FEST», в рамках которой мне была предложено выставить свою коллекцию книг и предметов, – рассказал Артем Валдекович. – В ходе подготовки я вывез из квартиры в Тихвине несколько сумок книг – сам не ожидал. Возвращать все в Тихвин не хотелось, тогда я решил подарить значительную часть коллекции библиотеке. Сотрудники разработали для меня этот экслибрис и наклеили на подаренные книги. Фестиваль прошел очень интересно. А у меня на руках остались неиспользованные экслибрисы, поэтому я продолжаю их приклеивать в случае дарения книг, хоть там и указан 2013 год – год 120-летия Маяковского. Уже летом 2016 года прошла презентация нового информационного портала библиотеки «Маяковский на берегах Невы» и мне сообщили, что моя коллекция стала своеобразным толчком к организации этого движения.

На выставке в Тихвине многие книги имеют тот самый экслибрис – эти книги являются подарком библиотеке и читателям. В библиотеке им. В. В. Маяковского они есть, и теперь Артем Валдекович пополнил фонд и тихвинской библиотеки.

– Своим первым жизненным университетом считаю получение образования в детском саду «Солнышко», куда меня отнесли в трехмесячном возрасте. Мы как-то забываем первого сентября, что именно в этих образовательных учреждениях закладывается основа общего образования человека. Потом счастливое время учебы в средней школе № 5, – заметил Артем Тихомиров. – Сегодня я хочу открыть молодому поколению секрет успешной учебы и жизни. Очень хочу…, но я его не знаю. Рекомендаций очень много, и самая верная – ленинский завет «находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться». Мне повезло родиться в нужное время и в нужном месте. И из большого списка своих наставников я все-таки решусь лично поблагодарить классных руководителей Сорокину Надежду Ивановну и Силину Галину Алексеевну, учителя русского языка и литературы Перцовскую Марию Исааковну, первую учительницу Кузнецову Инну Ивановну и маму – Тихомирову Екатерину Евгеньевну. Кстати, маме я посвятил кандидатскую диссертацию, докторскую – уже жене. Хочу пожелать им здоровья и, пожалуйста, пусть ваши читатели передадут им пламенный привет. Пользуясь случаем, передаю привет и своим одноклассникам, которые тоже приложили не мало усилий к моему становлению – помню всех и с каждым годом люблю все больше! И отмечу свое наблюдение, в детстве не только деревья, но и учителя были большими.

В завершении подчеркну, что память о Владимире Маяковском мы сохраняем не только в изучении его творчества, но и в простом чтении малышам стихов поэта или даже заначкой в книге Маяковского. Хотел бы пожелать добра, здоровья и успехов всем читателям и жителем нашего замечательного русского города Тихвина. Удачи и успехов на всех фронтах.