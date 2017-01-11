Прогноз, который сбудется

Какие события ждут Тихвин в 2017 году?

Давайте сосредоточимся на хороших событиях, ведь, говорят, если запрограммировать себя, выплеснув мысли на бумагу, все обязательно исполнится. Так зачем мы будем кликать беду? Хорошего, по нашим прикидкам, в Тихвине должно быть много (пускай это будет как заклинание). Мы обозначим хотя бы несколько важных событий в разных сферах...

Барельефы сделают

В 2017-м завершится, наконец, эпопея с барельефами для стелы воинской славы. Напомним, что высокое звание город получил в 2010-м, через год на площади Мерецкова торжественно была открыта стела (средства на нее выделили не только из бюджета, но и предприятия и организации Тихвина и рядовые горожане). А вот барельефов на тумбах стелы до сих пор нет. Разумеется, из-за отсутствия в казне "лишних" денег.

Но во время одного из своих приездов в Тихвин в 2016-м губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал оказать нашему городу поддержку (9 млн рублей). Рабочая группа, в которую вошли историки и краеведы, практически завершили согласование эскизов изображений на барельефах (их изготовят московские скульпторы). Специалисты придирались даже к самым мелким деталям на костюмах исторических персонажей, которые появятся на барельефах. "Все должно быть четко выверено!" - объясняют они свою позицию.

Остается неизвестной только дата установки: когда 16 бронзовых барельефов займут свое место на тумбах стелы - ко Дню Победы или в День города?

Ремонты продолжатся

Жителей наверняка порадует тот факт, что комплексный ремонт дорог во дворах, который начали в 2016-м, будет продолжен и в этом. В прошлом году администрация, отказавшись от ямочного ремонта, сделала в нескольких микрорайонах нормальный ремонт - с заменой бордюрного камня, пешеходными дорожками, парковками. В плане, опубликованном на официальном сайте администрации, на 2017 год значится 7 дворов: в 1-м микрорайоне у домов 24, 25, в 3-м микрорайоне у домов 25, 29, 30, в 4-м микрорайоне у домов 26, 27, в 5-м микрорайоне у домов 1, 2, 5, 6, на ул. Новгородской у дома 4, на ул. Машиностроителей - у домов 44а, 40, 40а, 40б.

- Благоустройство территории и дорожные ремонты - это приоритетная задача, которую ставит перед собой местная власть на этот год, - заметил глава Тихвинского района Александр Лазаревич во время общения с журналистами в декабре.

По его словам, с областным правительством сейчас ведутся переговоры о включении ремонта улицы Центролитовской в областную программу, точнее первого этапа ремонта. Дело в том, что грандиозный ремонт улицы инвесторы оценили в 300 млн рублей, поэтому работы разбили на несколько фаз.

Кроме того, в областную программу попал и мост через Вязитский ручей, который тоже нуждается в капитальном ремонте (в августе 2016-го его лишь аварийно подлатали). Деньги на капитальный ремонт моста снова выделяет областной бюджет - 84 млн рублей.

Больше спорта!

В наступившем году в микрорайонах Тихвина появятся 7 новых спортивных площадок для занятий игровыми видами спорта. Конкурс на определение подрядчика состоялся в декабре.

Из девяти объектов, которые были построены в советское время, специальная комиссия определила семь, которые находятся в казне, а значит, могут финансироваться из бюджета. В проект современной дворовой спортивной площадки размером 15х25 м входит набор сертифицированного спортивного оборудования для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Финансирование взял на себя бюджет Ленинградской области. Строительные работы начнутся, когда позволит погода. Причем, предстоит еще подготовить инфраструктуру: обустроить дренажи, организовать освещение. Вокруг «новых старых» спортивных площадок будет выполнено благоустройство: набивные дорожки, озеленение.

Повезло жителям домов №№ 9 и 10 в 1-а микрорайоне, дома № 3 в 1-м микрорайоне, домов №№ 17 и 47 в 5-м микрорайоне, домов №№ 44-а и 40-а по улице Машиностроителей, дома № 45 в 1-м микрорайоне. Причем, территория последних двух дворов позволяет задействовать под спортивные объекты немного большие площади.

Кроме того, в этом году по плану должно не только начаться, но и завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Пещерки. Там работами занимается Газпром. Деньги тоже их. Правда, поскольку на этапе согласований процесс затянулся, скорее всего срок сдачи объекта сдвинется.

Праздник к нам приходит

Главным культурным событием 2017 года обещает стать фестиваль Русской Ганзы, который пройдет 8-9 июля и будет приурочен к празднованию Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери. К слову, тихвинская святыня имеет прямое отношение к заключению Столбовского мира между Русским царством и Шведским королевством – его подписание было совершено перед чудотворным образом. А 2017-й - как раз год празднования 400-летия Столбовского мирного договора. И эта тема, наверняка, будет обыграна в том числе и на ганзейском фестивале.

Организаторы обещают горожанам интересное погружение в средневековье: на Таборах можно будет увидеть воинов и рыцарей, ремесленников и музыкантов. Будут там и аттракционы, шуточные пыточные, торговые лавки. И конечно, красочное шествие делегаций из всех городов Русской Ганзы: представители городов тоже будут в средневековых костюмах.

Кроме того, к фестивалю будет приурочено и открытие первой в мире ганзейской библиотеки, которая сейчас формируется на базе тихвинского социокультурного центра "Тэффи".