У них каникул не бывает

Нынешние новогодние праздники особенно напряженными выдались для врачей скорой помощи тихвинской межрайонной больницы. Только 3 января было зарегистрировано 137 вызовов, 4-го – уже 140.

Как рассказал заведующий отделением Сергей Семенов, если утром 1 января приходилось заниматься традиционным для праздника контингентом – оказывать медпомощь тихвинцам, переусердствовавшим с алкоголем, то позже жалобы жителей связаны в основном с ОРЗ и простудными заболеваниями. Сергей Леонидович подчеркнул, что пока не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом, зато отмечается всплеск ОРВИ. Не подтвердился также и диагноз пневмония, который некоторые пациенты поставили себе сами.