Гадость под запретом

Число смертельно отравившихся концентратом "Боярышник" с метиловым спиртом в Иркутске увеличилось до 78 человек, сообщили информагентства 9 января. Как и по всей стране, в Тихвинском районе в связи с этим принимаются меры.

Как рассказал нам начальник тихвинского Роспотребнадзора Александр Редченко, накануне Нового года в районе приостановили продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать 30 суток. В перечень продукции, содержащую боле 25 % этилового спирта, не попали парфюмерные средства и стеклоомывающие жидкости.

Полиция тем временем продолжает находить контрафактный алкоголь. Всего в прошлом году сотрудники тихвинского ОМВД изъялииз оборота 825,3 литровсуррогата, в том числе с фальшивыми акцизными марками. Подозрительные напитки отправляют на экспертизу.

- В спиртосодержащей продукции, которая в канистрах продается под видом водки, часто в небольших объемах содержится доза смертельноопасного метилового спирта, - говорят в полиции. - При этом эксперты даже не могут судить о составе продукции, которая продается под видом коньячных спиртов. Спиртосодержащие жидкости являются крайне агрессивными и при долгом хранении в пластиковой таре растворяют пластик. Поэтому в "напитке" появляется стирол, фенол и канцерогенный формальдегид, которые могут привести к непоправимому вреду для здоровья.

Тихвинский ОМВД призывает жителей быть аккуратными при выборе и покупке алкоголя. Крепкие напитки лучше покупать в сетевых магазинах, посколькуалкоголь там проходит контроль и занесен в базу «ЕГАИС». Если покупаете бутылку в небольшом магазинчике, обязательно проверяйте акцизные марки (голографический узор должен повторять изображение герба России).

Полиция также просит тихвинцев сообщать информацию о местах производства, розлива и продажи контрафактного алкоголя, фактов перевозки и мест хранения. Телефон дежурной части - 57-002, отдел по экономической безопасности полиции - 48-434, 48-435, 8999-045-52-15.