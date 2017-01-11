Оставайтесь на местах!

Так бывает, что, совершив ДТП, водитель уезжает с места происшествия. В прошлом году таких "быстрых" в Тихвинском районе было 164 водителя, из них пятеро скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди.

Между тем водителю, оставившего место аварии,грозит наказание - лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

- Пункты 2.5 и 2.6 ПДД регламентируют порядок действий водителя в случае дорожно-транспортного происшествия. Настоятельно рекомендую всем водителям еще раз изучить их, - советует инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Напоминаю, что если в ДТП есть пострадавшие, необходимо вызвать полицию и «скорую помощь». И лучше дождаться прибытия врачей. Но если ситуация не требует отлагательств, можно отправить пострадавших попутным транспортом. Когда это невозможно, можете доставить раненого на своем автомобиле в ближайшее лечебное учреждение. При этом сообщите медперсоналу свою фамилию, регистрационный знак своего автомобиля, предъявив документ удостоверяющий личность или водительское удостоверение, и обязательно вернитесь к месту происшествия. В противном случае, ваши действия будут трактоваться как оставление места ДТП.

В ситуации, когда второй участник аварии пытается скрыться, прежде всего, запомните (а лучше запишите) его регистрационный знак, марку, цвет автомобиля. Позвоните в полицию и передайтеэту информацию дежурному ОМВД, расскажите, в каком направлении уехала машина. По возможности запишите данные очевидцев.

- Не оставайтесь безучастными, если вы сами стали очевидцем ДТП. Сообщите информацию сотрудникам ГИБДД или позвоните в дежурную часть полиции, - говорит Ольга Владимировна. - Ваши показания помогут в розыске скрывшегося водителя. Ведь чувство безнаказанности у таких водителей может привести к новым ДТП.