Страшный новый год

В ночь на 1 января случаются не только чудеса, но и преступления

Для полиции первый новогодний день выдался напряженным. Потому что кое-кто в главную волшебную ночь явно переусердствовал с алкоголем. Мы попытались восстановить хронологию праздника, точнее обратной его стороны...

*Началось все как в фильме ужасов: под утро в дежурную часть полицию стали поступать сообщения, что у 11-го дома в 1а микрорайоне бегает мужик, размахивая заведенной бензопилой. Кто-то говорил, что он пилил припаркованные автомобили, кто-то утверждал, что у него еще и ружье в руках было и что он напал на прохожего. Позже в больницу с рваной раной лица действительно попал тихвинец 1984 г. р., у которого случился конфликт с пьяным парнем 1990 г. р. Хулигана с бензопилой задержали.

*Около двух часов дня охранник торгового центра "Вязитский" обнаружил, что входная дверь в помещение повреждена, а внутри на полу разбросаны вещи. Позже два предпринимателя сообщили следователям, что у них украли машинки для стрижки волос, несколько фенов, женскую сумку и 18 тыс. рублей наличными.

*Обманули пенсионерку 1939 г. р. Два молодых человека, позвонив ей в квартиру, заболтали пожилую женщину и каким-то образом подменили в ее кошельке 20 тысяч рублей на 25 игрушечных - из банка приколов.

*А еще после праздничного застолья были скандалы и потасовки. В 7 часов утра в реанимацию попал 38-летний мужчина, которого после пьяной ссоры ножом в живот пырнула супруга. Удар ножом в грудь получил и 37-летний тихвинец, который отмечал Новый год со своим знакомым 1983 г. р.

*Ближе к вечеру поступило сообщение о пожаре в д. Андронниково, где горел дачный дом. Там люди, к счастью. не пострадали.