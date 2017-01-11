Встретить год по правилам

Зимние каникулы 2017 года запомнятся тихвинцам трескучими морозами. Из-за низких температур даже были отменены городские мероприятия для детей на Фестивальной площадке. Хорошо, что библиотеки во время стужи несколько дней работали.

5 января юные поклонники детской книги собрались в библиотеке семейного типа филиала № 3 на традиционный новогодний праздник. В начале вечера ведущие рассказали о том, как правильно встречать год петуха. Не беда, что Новый год мы уже встретили, ведь в России принято отмечать еще старый Новый год, а если учесть, что Год огненного петуха по китайскому календарю наступает только 28 января, то у каждого есть шанс еще раз поприветствовать его уже по всем правилам. Впрочем, и на библиотечном празднике ребята задабривали петуха: вспоминали о нем сказки, смотрели мультфильм, отгадывали загадки, поучаствовали в петушиных боях… А еще детям пришлось спасть символ года от хищной Лисы Патрикеевны. Усилия оказались не напрасны. Лиса согласилась не красть петушка, а в замен попросила книжку «Курочка Ряба». И даже передала от Деда Мороза огромную красную (в цвет наступившего года) сумку, в которой каждый нашел для себя небольшой сувенир.

Как всегда, встреча прошла в теплой обстановке. Ни у кого не было сожаления, что в сильный мороз пришлось выйти на улицу. Ведь холода праздничному настроению не помеха.