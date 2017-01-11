Селфи на фоне экспонатов

До 20 января в Доме-музее Н.А. Римского-Корсакова и Тихвинском историко-мемориальном архитектурно-художественном музее проходит конкурс «Селфи в музее».

Чтобы привлечь в музеи народ, а главным образом - молодежь, в областном музейном агентстве придумали конкурс на лучшее «селфи», сделанном в одном из залов музея Ленинградской области.

Участники должны разместить снимок в интернете (Instagram, Facebook или «ВКонтакте») с хештегом #областьмуз. Автор фотографии, набравшего наибольшее количество «лайков» в каждой из социальных сетей, получит сертификат на бесплатное посещение двух фестивалей военно-исторической реконструкции в музее-крепости «Корела» летом 2017 года, а также подарок от Музейного агентства. В каждой из трех социальных сетей будет выбран один победитель. Имена победителей будут опубликованы 27 января на сайте Музейного агентства (там же размещены правила проведения акции).