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В первый класс без очередей

Опубликовано: 11.01.2017 00:00

Областной комитет общего и профессионального образования напоминает родителям, что прием документов на поступление в первые классы школ Ленинградской области пройдет по предварительной записи.

Электронные заявления следует самостоятельно подать в срок с 16 января по 30 июня 2017-го года на портале «Образование Ленинградской области» или на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, а также с помощью специалистов многофункциональных центров «Мои документы» во всех районах Ленинградской области.

Телефон для справок в тихвинском комитете по образованию: 514-50, 539-98.


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