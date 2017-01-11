Это все мое, родное!

В конце декабря подвели итоги ежегодного открытого историко-краеведческого конкурса «Тихвин и Тихвинская земля», посвященного памяти Я.И. Бередникова.

Всего на конкурс, который стартовал еще в начале 2016 года, поступило 19 работ – рефератов, эссе и презентаций. Его участники в течение года активно занимались исследовательской работой, изучали историю родного края, биографии его жителей.

В состав жюри конкурса вошли директор Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея Вера Бондарева, библиограф по краеведению Центральной районной библиотеки имени И.П. Мордвинова Алла Титова, преподаватель истории лицея № 8 Елена Иванова и сотрудники ТИМАХМ.

По итогам творческого состязания третье место разделили сразу три его участника: Марта Румба (школа № 5), Валерия Бузина (медколледж) и Никита Дровнев (Шугозерская школа). Второе место – Ксении Лебедевой (школа № 5).

Победу в этом году жюри присудило учащейся 9-го класса Коськовской школы Юлии Боровской. Презентация Юлии «Топонимика Коськовского поселения» посвящалась названиям населенных пунктов, рек и озер ее родного края. Школьница проделала огромную работу, изучив большое количество различных источников, беседовала с местными жителями. Также Юлия сообщила, что обязательно продолжит свое краеведческое исследование, так как хочет больше знать об истории своей малой родины и очень переживает за ее будущее.