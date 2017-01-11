Спортивный Тихвин

Накануне Нового года в Тихвине чествовали спортсменов и тренеров, которые в прошлом году добивались успехов на соревнованиях областного и федерального уровня.

Во время церемонии награждения за высокие достижения благодарили тихвинских рукопашников, троеборцев, волейболистов, баскетболистов, гиревиков, городошников и легкоатлетов. Разумеется, большая заслуга в том, что тихвинские спортсмены получали в прошлом году медали и кубки, принадлежит их тренерам. Поэтому грамоты вручили и наставникам, школьным преподавателям физкультуры, сотрудникам Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» и Молодежно-спортивного центра.

По итогам городской спартакиады дипломами отметили следственный изолятор № 2, Молодежно-спортивный центр, завод «Техстроймаш», 28-й отряд противопожарной службы, Тихвинскую межрайонную больницу им. А.Ф. Калмыкова. Третье место в спартакиаде занял районный комитет по образованию, второе – общественная организация «Тихвинский народный комитет самозащиты граждан». Победителем состязания стал Тихвинский вагоностроительный завод.

Кстати, по подсчетам чиновников, физкультурой и спортом в Тихвинском районе занимаются 17,5 тысяч человек, из них в спортивных секциях – около 6 тысяч. Кандидатами в мастера спорта в прошлом году стали 8 человек. 83 спортсмена выполнили нормативы комплекса ГТО, из них 16 стали обладателями золотого знака, 38 – серебряного и 29 – бронзового.