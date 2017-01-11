Превратить пустырь в сквер

В конце 2016 года у двух новых памятников в городе появился хозяин.

Речь идет о памятнике композитору Н.А. Римскому-Корсакову у Дворца культуры и о монументе в сквере у железнодорожного вокзала, который установили в память о ленинградских детях, погибших 14 октября 1941 года во время бомбежки станции Тихвин. Подарок городу от меценатов, поставивших изваяния, разумеется, повлечет за собой траты из казны на содержание как самих объектов, так и прилегающей территории. А пустырь у вокзала к тому же нуждается в благоустройстве. С необходимостью сделать железнодорожный сквер ухоженным городские депутаты согласились, ведь место, наверняка, станет культовым у ветеранов, детей войны и блокадников.

Народные избранники в конце декабря также приняли решение о размере ежеквартального денежного вознаграждения для старост, которое в следующем году не увеличится. На территории до 200 человек староста, как и прежде, будет получать не более 3 тысяч рублей в квартал, до 800 человек – не больше 6 тысяч рублей в квартал, свыше 800 человек – не более 9 тысяч рублей в квартал. Всего на выплаты старостам в казне на 2017 год заложено 754 тысячи рублей.