Соцуслуги станут дороже

На декабрьском заседании районные депутаты решили, сколько будут стоить дополнительные услуги социальных работников в 2017 году.

Тарифы на дополнительные социальные услуги, которые предоставляет Территориальный центр социального обслуживания населения, изменятся в сторону увеличения. Рост тарифов, которые не корректировались с 2013 года, связан главным образом с ростом заработной платы социальных работников и повышением коммунальных расходов. В результате стоимость дополнительных соцуслуг подросла на величину от 8,5 до 24,6 %. Так, например, помыть полы в комнате и протереть пыль будет стоить пожилому человеку или инвалиду 96 рублей 30 копеек, полить грядки – 32 рубля 10 копеек, а приготовить комплексный обед – 192 рубля 60 копеек. В перечне центра соцобслуживания появились и новые виды услуг: сапожная мастерская (к примеру, сделать набойки стоит 120 рублей), парикмахерская (женская простая стрижка - 110 рублей 50 копеек), для инвалидов-колясочников – служба "Домой без преград" (187 рублей 40 копеек). Всего в перечне больше сотни дополнительных социальных услуг.