Под рождественской звездой

На образовательных Рождественских чтениях вспомнят октябрьскую революцию

В ночь с 6-го на 7-е января в Тихвинских храмах состоялись Рождественские богослужения. Однако мероприятия в честь православного праздника будут как и в прежние годы продолжатся до конца января.

В январе в нашем городе проходит традиционный Рождественский фестиваль. Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей организует его при поддержке областного правительства, районной администрации и Успенского Богородичного монастыря.

Рождественский фестиваль позволяет объединить усилия тихвинцев в возрождении традиций русской духовной и светской культуры празднования Рождества.

В программу фестиваля входят самые разные мероприятия. К примеру, в музее сейчас открыты две выставки: изделий мастеров декоративно-прикладного творчества "Свет Рождественской звезды" и детских работ - "Рождественская открытка". В конце января в районном Доме культуры состоится рождественский концерт: выступать будет академический хор "Благовест". В учреждениях культуры проходят тематические конкурсы и мастер-классы.

Но кульминацией фестиваля как всегда будут межрегиональные Тихвинские образовательные Рождественские чтения, на которых традиционно обсуждаются актуальные задачи в сфере образования, культуры и просвещения. На площадке этого форума поднимаются важные для современной России вопросы. Среди них - духовно- нравственное развитие личности, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В этом году Тихвинские образовательные чтения состоятся 23 января и будут посвящены теме «1917-2017: итоги столетия».