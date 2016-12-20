Композитор вдохновил КВНщиков

Турниры особых КВНщиков, которые проводит областная организация ВОИ давно стали доброй традицией. Только за 2016 год веселые и находчивые региональной «СВОЕЙ лиги» встречались семь раз. Однако игра, прошедшая в минувший вторник получилась особенной. Ведь за трофей с красивым названием «Кубок дружбы» боролись как команды людей в инвалидностью, так и обычные КВНщики.

Одним из популярных объектов для шуток на игре неожиданно стал новый памятник у тихвинского Дворца культуры. На эту тему похохмила даже команда из соседнего города «НеТУПИццы»:

– А давайте у нас, в Пикалево, установим такой же, только круче!

– Это как?

– Ну мы не только имя, но и фамилию указывать не будем, – намекали КВНщики на отсутствие инициалов у тихвинского монумента.

Команда «2 D» из Бокситогорска оказалась самой малочисленной на фестивале. Она состояла лишь из двух юношей, но именно им досталось 3-е место. Ведь молодые ребята сразу подкупили зрителей артистизмом и отличным чувством юмором:

– Влад, что ты хочешь от жизни?

– Все.

– А что получил?

– Высшее образование.

– И что?

– И все.

Трасса Е-95 проходит через город Лугу. В честь нее местные ребята и назвали свою команду.

А кроме того, именно в этом районе находится дача солиста группы «Алиса», исполняющего одноименную песню. В "Трассе Е-95" приверженцы визуального юмора, который весьма трудно описать словами, но харизматичность команды покорила всех. Строгое жюри присудило им 2-е место. От победителя, команды «Без консервантов» из Санкт-Петербурга, их отделила всего одна десятая балла.

Финалисты Премьер-лиги "Без консервантов" доказали тихвинскому зрителю, что у них не команда КВН, а «конфЭтка». Они призвали записываться на курсы усеченного русского (ус.русс), ведь именно на таком языке сейчас говорит большинство молодежи, рассказали об особенностях американской версии «Что? Где? Когда?», где выносят не черный, а толерантный ящик. Также представили, как проходило бы заседание ЛДПР без Владимира Жириновского.

– Игра была великолепная! Мне кажется, надо чаще проводить интегрированные турниры, чтобы команды «СВОЕЙ лиги» не играли только друг с другом. Это всегда интересно, и идет на пользу нам всем, – поделился впечатлениями Арсений Агапов, капитан команды КВН «Без консервантов». И с ним согласятся многие. В зале был настоящий аншлаг. Поддержать команды приехали болельщики из разных городов 47-го региона: по счастливому совпадению в эти дни в Тихвине проходил спортивный фестиваль среди инвалидов Ленинградской области и участники с удовольствием совместили два мероприятия. Да и немало тихвинцев решили провести вечер с КВНом. Ведь постоянные зрители знают, на играх клуба веселых и находчивых не бывает скучно. В этот раз их разве что немного огорчило не самое яркое выступление сборной команды Ленинградской области, не попавшей в призовую тройку. Реабилитироваться «СВОИм» вскоре предстоит на Международном фестивале команд КВН в Сочи.

Кубок дружбы проходил в середине декабря, когда в воздухе уже витает атмосфера Нового года. Конечно, не обошлось без поздравлений и пожеланий.

– Моя дочка написала письмо Деду Морозу: «Дедушка Мороз, у меня все хорошо, надеюсь у тебя тоже. Я творческий человек, поэтому хочу скотч, стикеры и синюю ручку». Пусть и наши желания будут не заоблачными, а вполне реальными, тогда они обязательно сбудутся. А для этого надо уметь радоваться мелочам, – пожелали ребята из команды «Трасса Е-95».